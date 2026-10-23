Abelardo De La Espriella designó a Viviane Morales como consejera comisionada de paz
También asumirá, en calidad de encargada, la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
El presidente Abelardo De La Espriella designó a Viviane Morales como Consejera Comisionada de Paz.
También asumirá, en calidad de encargada, la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...