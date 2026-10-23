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23 oct 2026 Actualizado 13:00

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Abelardo De La Espriella designó a Viviane Morales como consejera comisionada de paz

También asumirá, en calidad de encargada, la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

Viviane Morales. Foto: Colprensa - Luisa González

Viviane Morales. Foto: Colprensa - Luisa González / Luisa González

Viviane Morales. Foto: Colprensa - Luisa González
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El presidente Abelardo De La Espriella designó a Viviane Morales como Consejera Comisionada de Paz.

También asumirá, en calidad de encargada, la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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