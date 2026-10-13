‘Matador’ se ha convertido en caricatura del hombre machista: Defensora tras insulto a primera dama

Bogotá

Un trino del caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’ en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda, a quien llamó ‘ratita’ y ‘pati raquítica’ preguntándole por las ayudas para la gente afectada por el terremoto en Pereira, generó reacciones de diferentes sectores políticos del país.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó la violencia verbal en contra de la esposa del presidente Abelardo De La Espriella, Ana Lucía Pineda.

“Matador se ha convertido en la caricatura del hombre machista”.

Trino del caricaturista 'Matador' Ampliar Trino del caricaturista 'Matador' Cerrar

Iris Marín rechazó los comentarios del caricaturista en el que además hace cuestionamientos sobre el aspecto físico y el rol público de las mujeres.

Por estos ataques y señalamientos a la primera dama, Ana Lucía Pineda, desde el Gobierno Nacional pidieron la intervención de los organismos competentes para saber los alcances de estos ataques de ‘Matador’. También se anunciaron demandas por lo dicho por el caricaturista.