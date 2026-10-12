Ministros rechazan ataques contra la primera dama y piden respeto por las mujeres

La ministra del Trabajo, Natalia López, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez, rechazaron los ataques contra la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, y expresaron su solidaridad frente a las expresiones misóginas y discriminatorias.

La jefe de la cartera laboral aseguró que las diferencias políticas e ideológicas no justifican las humillaciones ni las descalificaciones contra las mujeres por su apariencia física, sus convicciones o su participación en la vida pública.

“A ella y a todas las mujeres que han enfrentado violencia y discriminación les digo con absoluta firmeza: ¡No están solas! El respeto por las mujeres no se negocia, no tiene color político y no admite excepciones ni dobles discursos”, manifestó.

Por su parte, el jefe de la cartera de Comercio se sumó al pronunciamiento de la Presidencia de la República y rechazó las expresiones misóginas y degradantes dirigidas contra la primera dama.

Señaló que los ataques contra la apariencia física y las expresiones que deshumanizan a una mujer merecen un rechazo firme. También sostuvo que ninguna mujer debe pagar con humillaciones el precio de hacerse escuchar, liderar o servir al país.

El ministro defendió la importancia de mantener un debate democrático en el que la libertad de expresión, la crítica y la controversia se ejerzan con responsabilidad y respeto. Además, destacó el aporte de las empresarias, emprendedoras, trabajadoras y servidoras públicas al desarrollo de Colombia.

Ministerio del Trabajo recuerda mecanismos de protección

La ministra del Trabajo reiteró el compromiso de su cartera con la prevención de la discriminación, el acoso y las distintas formas de violencia contra las mujeres en los entornos laborales.

En ese sentido, recordó que la legislación colombiana contempla mecanismos de protección, entre ellos la Ley 1257 de 2008 y la Ley 2453 de 2025, que establece medidas frente a la violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.

También insistió en que la libertad de expresión no debe convertirse en una justificación para normalizar ataques que afecten la dignidad de las mujeres.

Ambos jefes de cartera coincidieron en que el respeto por las mujeres debe estar por encima de las diferencias políticas y que garantizar su participación en condiciones de respeto es una responsabilidad compartida.

Finalmente, reiteraron su solidaridad con la primera dama y llamaron a promover una conversación pública que reconozca las capacidades de las mujeres, escuche sus voces y respete su liderazgo.