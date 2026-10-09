La Defensoría evidenció grave crisis de derechos en el departamento de Vichada

Bogotá

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, recorrió durante dos días varios puntos del departamento de Vichada donde evidenció una grave crisis en acceso a derechos fundamentales para la población civil en temas como el agua potable, la salud, la identidad y un ambiente sano.

Por ejemplo, en El Mirey, que es un sitio de disposición final de residuos sólidos de Puerto Carreño, se corroboró que es un depósito a cielo abierto, sin las condiciones de manejo que exige la normativa ambiental y sanitaria, representando un riesgo para la salud de las comunidades y para la naturaleza.

Grave crisis de derechos en Vichada Ampliar Grave crisis de derechos en Vichada Cerrar

En un recorrido por el río Orinoco se constató la deficiencia en la continuidad, cobertura y calidad del servicio de acueducto. Además, la captación de agua en la bocatoma opera sin los permisos ambientales exigibles.

Más del 40% de la población del departamento de Vichada, no está afiliada al sistema de salud y presentan dificultades en el transporte de pacientes, el acceso a medicamentos, el funcionamiento de la red de servicios y la infraestructura hospitalaria.

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Hay barreras para el registro civil de muchas personas indígenas lo que impide, en la mayoría de los casos, la afiliación al sistema de salud y el acceso a otros servicios del Estado.

Ante esta crítica situación la Defensoría del Pueblo abrirá próximamente una Casa de los Derechos en Cumaribo, Vichada, para fortalecer la presencia territorial y la promoción y protección de los derechos humanos.