La Defensoría evidenció grave crisis de derechos en el departamento de Vichada
Ante esta situación se abrirá una Casa de los Derechos en Cumaribo, para fortalecer la presencia territorial y la promoción y protección de los derechos humanos
Bogotá
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, recorrió durante dos días varios puntos del departamento de Vichada donde evidenció una grave crisis en acceso a derechos fundamentales para la población civil en temas como el agua potable, la salud, la identidad y un ambiente sano.
Por ejemplo, en El Mirey, que es un sitio de disposición final de residuos sólidos de Puerto Carreño, se corroboró que es un depósito a cielo abierto, sin las condiciones de manejo que exige la normativa ambiental y sanitaria, representando un riesgo para la salud de las comunidades y para la naturaleza.
En un recorrido por el río Orinoco se constató la deficiencia en la continuidad, cobertura y calidad del servicio de acueducto. Además, la captación de agua en la bocatoma opera sin los permisos ambientales exigibles.
Más del 40% de la población del departamento de Vichada, no está afiliada al sistema de salud y presentan dificultades en el transporte de pacientes, el acceso a medicamentos, el funcionamiento de la red de servicios y la infraestructura hospitalaria.
Hay barreras para el registro civil de muchas personas indígenas lo que impide, en la mayoría de los casos, la afiliación al sistema de salud y el acceso a otros servicios del Estado.
Ante esta crítica situación la Defensoría del Pueblo abrirá próximamente una Casa de los Derechos en Cumaribo, Vichada, para fortalecer la presencia territorial y la promoción y protección de los derechos humanos.
Cristina Navarro
Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...