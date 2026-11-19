La defensa de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, pidió como testigo al general (r) de la Policía William Salamanca en su proceso por cohecho. Por su parte, la Fiscalía solicitó formalmente como testigo al exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó un arsenal probatorio de más de 140 elementos que busca utilizar en el juicio oral. Sin embargo, la defensa, a cargo del abogado Jhon Villamil, pidió que 120 de esas pruebas fueran excluidas del proceso.

Adicionalmente, la Fiscalía y la Procuraduría se opusieron a la solicitud de la defensa de incluir a Salamanca como testigo, al considerar que su declaración era impertinente. El juez de conocimiento decidirá el próximo 26 de febrero cuáles pruebas serán admitidas para el juicio.

El proceso está relacionado con una presunta red de contrabando que habría operado en varias ciudades del país y que, según la investigación, habría contado con la complicidad de funcionarios de la Dian y de la Policía Nacional. La investigación busca establecer las responsabilidades de los involucrados y el alcance de la presunta participación de servidores públicos en estas actividades ilegales.

En cuanto a su extradición, Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, continúa en Portugal, pese a que la justicia de ese país autorizó su entrega a Colombia. El trámite permanece suspendido por la solicitud de asilo político que presentó y que fue negada en primera instancia, decisión que su defensa apeló. Hasta el momento no se conoce una decisión definitiva sobre ese recurso ni una fecha para concretar su extradición.