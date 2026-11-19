Justicia

Tras su llegada a la cárcel La Picota de Bogotá, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad liderado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, Neyder Yesid Uñates, alias ‘Primo Gay’, recibió un cambio de look.

El hombre, de 23 años, quien presuntamente fue cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, perdió su abundante cabellera: fue rapado y ahora viste el uniforme de la población privada de la libertad.

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Alias ‘Primo Gay’ estaría relacionado con el crimen del periodista Mateo Pérez y con el atentado contra un helicóptero de la Policía Nacional, ocurrido el 21 de agosto de 2025 en Amalfi (Antioquia), en el que murieron 13 uniformados, entre otros hechos delictivos.

Según la Fiscalía, Uñates López habría ingresado a las disidencias de las Farc cuando tenía 14 años. En 2021 asumió funciones de coordinación y, tras la captura o muerte de otros cabecillas, habría escalado posiciones dentro de la estructura criminal, concentrando sus actividades delictivas en municipios como Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento y Angostura.

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El ente acusador le atribuye el control de “rentas ilícitas”, el cobro de extorsiones a ganaderos y mineros, así como la comercialización de pasta base de coca.

Incluso, según la investigación, alias ‘Primo Gay’ habría viajado a otro país para recibir capacitación en el “manejo y acondicionamiento de drones con explosivos”, con el propósito de atacar a integrantes de la Fuerza Pública.

Adicionalmente, es señalado de ordenar y participar en el secuestro de dos campesinos entre octubre y noviembre de 2022. Según los elementos materiales probatorios, las víctimas habrían permanecido retenidas durante 15 días en una vivienda rural de Briceño, hasta que lograron escapar y denunciar los hechos.

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La Fiscalía también estableció que, desde enero de 2026, alias ‘Primo Gay’ habría dejado las disidencias de las Farc para incorporarse al Clan del Golfo, organización en la que presuntamente habría continuado con actividades criminales contra la población y antiguos integrantes del grupo armado al que perteneció.