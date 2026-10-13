Habla Agmeth Escaf sobre las declaraciones de Eva Ferrer

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Las celebradas declaraciones de Eva Ferrer a revista Semana sobre hechos ocurridos en el marco del gobierno del expresidente Gustavo Petro, relacionadas con actividades del círculo cercano a Verónica Alcocer, presunto tráfico de drogas y dineros en campaña, tienen una característica: la mayoría están basadas no en lo que ella vio sino en lo que asegura ahora que le contaron.

Sobre el viaje en el que presuntamente la entonces primera dama, Verónica Alcocer, fue con maletas con droga a Venezuela y volvió con 2.5 millones de dólares, Ferrer dice que se enteró por “lo que cuentan” y complementa diciendo que “parece” que hay unas fotos.

Óiganla ustedes mismos:

“Lo que cuentan es que uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Pues, parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises, en las que adentro había droga, y hay un movimiento de capital de allá aquí y de aquí allá”.

No es por aguar la fiesta, pero un “lo que cuentan” no alcanza para que ningún fiscal del mundo abra un caso.

A Eva Ferrer también “le dijeron” que Verónica Alcocer cobraba 50.000 euros por una reunión con el entonces presidente. A ella no le consta, simplemente se lo dijeron:

“A mí sí me dijeron que, por cada reunión que le montaba a Manel (Grau, negociante catalán), 50.000 euros”.

¿Quiénes le dijeron? ¿Cuándo le dijeron? ¿Cómo pagaron esos 50.000 euros? Tres preguntas que sería bueno hacerle a Ferrer .

Otro interlocutor no identificado le contó a Eva Ferrer que Verónica Alcocer lo había mandado a recoger una plata del presunto zar del contrabando, Diego Marín alias ‘Papá Pitufo’, pero que él, el ignoto mensajero, no lo hizo. Ella cuenta que se lo dijo “un señor”.

“Lo que me dice este señor es que Verónica lo mandó a recoger una plata de ‘Papá Pitufo’ y, cuando él va a buscar la plata, le dicen que son 50.000 euros y él dice que él no recoge ese dinero. Luego esa persona me dice, claro, cuando sale la noticia: “Ella no se quedó ahí, ella seguro que fue a buscar el dinero””.

Aquí surge un tema aún más complejo: al anónimo mandadero, citado por ella, tampoco le consta pero se imagina que Alcocer sí terminó recibiendo la plata.

Mención de Eva Ferrer a Agmeth Escaf

En su entrevista con Vicky Dávila para Semana, la exconsejera presidencial Eva Ferrer también hace varios señalamientos e insinuaciones contra el senador Agmeth Escaf.

Dice, entre otras cosas, que en el supuesto viaje a Venezuela, donde la entonces primera dama Verónica Alcocer (según dice haber oído la señora Ferrer) habría llevado droga y traído 2.5 millones de dólares, estuvieron involucrados Escaf, el negociante catalán Manel Grau y el político conservador Mario Fernández Alcocer, primo de la entonces primera dama.

También dice Eva Ferrer que sabe que Agmeth Escaf y Verónica Alcocer se pelearon por un tema de dinero y, después de una pregunta que sugiere la respuesta, ella afirma: “Agmeth le roba a Verónica”.

Por otro lado, Eva Ferrer dice que Agmeth Escaf hacía parte del entorno de Carolina Plata y que esta última fue la que armó una supuesta reunión entre Verónica Alcocer y el capo del contrabando conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’.

Incluso reveló que Agmeth Escaf fue quien grabó el video de Nerú Martínez, bailarín y entonces bien pagado contratista de la Presidencia, mientras le efectuaba un masaje a Verónica Alcocer e incluso le mordía una nalga.

Seguiré insistiendo con allegados a la exprimera dama Verónica Alcocer para conocer su versión sobre estos hechos. Aunque el viejo adagio “el que calla otorga” no se puede aplicar estrictamente en este caso, la prolongación de su silencio es muy mala opción para ella frente a las declaraciones de quien fuera su amiga y asesora Eva Ferrer.

¿Qué responde Agmeth Escaf?

Hoy vamos a oír otra versión de estos hechos, la del senador Agmeth Escaf: ustedes decidirán a quién le creen:

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