Primera dama de Colombia anunció envío de ayudas humanitarias a territorios afectados por terremoto

Luego de la emergencia ocasionada por el terremoto de magnitud 7,4, la primera dama, Ana Lucía Pineda, y la esposa del vicepresidente José Manuel Restrepo, Tatiana Céspedes, liderarán la coordinación, recepción y distribución de donaciones y ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas.

Pineda destacó el despliegue inmediato de asistencia humanitaria y la puesta en marcha de un esquema de asistencia exequial gratuita para las familias que perdieron a sus seres queridos.

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Las ayudas que se están canalizando y movilizando hacia las distintas zonas afectadas responden a las necesidades prioritarias identificadas en el terreno. Entre los elementos de primera necesidad recopilados en la red de acopio se encuentran:

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Víveres y aseo: Mercados y kits de aseo personal y de cocina.

Mercados y kits de aseo personal y de cocina. Alojamiento temporal: Kits para la noche que incluyen colchonetas y almohadas.

Kits para la noche que incluyen colchonetas y almohadas. Salud: Medicamentos e insumos para fortalecer la red hospitalaria y apoyar la labor de la Cruz Roja Colombiana.

Según lo informado en un vídeo compartido por la primera dama, los insumos recolectados están siendo despachados hacia albergues temporales bajo la coordinación de los enlaces designados por las alcaldías y gobernaciones localizadas en las zonas de desastre.

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Asistencia funebre sin costo

Uno de los puntos importantes del anuncio es la alianza lograda con el sector funerario del país. Con el liderazgo de los representantes del gremio Fernando Arango y Adolfo Reyes Gómez, varias empresas del sector privado pusieron a disposición de la ciudadanía dos modalidades de atención totalmente gratuitas:

Acompañamiento y efectividad de pólizas: Orientación y gestión para hacer efectivos los seguros y planes exequiales vigentes ante las autoridades correspondientes y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cobertura total de costos: Asumirán directamente los gastos de honras fúnebres para aquellas familias que no contaban con ningún tipo de cobertura o seguro exequial.

Las entidades del sector que han dispuesto su infraestructura para la atención de estas emergencias son Capillas de la Fe, con cobertura de atención focalizada en Manizales, Pereira y Cali; Funerales San Vicente, con presencia operativa en el departamento del Chocó, y Funerarias del Remanso.

Para acceder a estos servicios o solicitar información sobre los esquemas de apoyo, se habilitaron las siguiente líneas telefónicas:

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Línea Nacional 24/7: 311 561 4854

311 561 4854 Cali: 314 213 8930 | 320 315 4976

314 213 8930 | 320 315 4976 Pereira y Manizales: 312 485 4440 | 322 908 1714

312 485 4440 | 322 908 1714 Quibdó y otros municipios: 321 816 5043

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Finalmente, aseguró que la emergencia continúa y aún se necesitan mercados, kits de aseo, cocina, colchonetas, almohadas y medicamentos.