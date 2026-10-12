Presidencia rechazó comentarios del caricaturista Matador contra la primera dama, Ana Lucía Pineda

El Gobierno Nacional, sus ministros y altos funcionarios rechazaron lo que calificaron como ataques de carácter misógino, sexista y denigrante dirigidos contra la primera dama de la Nación. El pronunciamiento hace referencia a los comentarios del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, contra Ana Lucía Pineda, a quien llamó “ratita” en sus redes sociales.

“La animalización de una mujer y los ataques contra su aspecto físico son formas de descalificación que consideramos profundamente misóginas. No cuestionan sus ideas, sus decisiones ni su trabajo. Por el contrario, recurren a estereotipos de género que pueden menoscabar su dignidad y desacreditar su liderazgo público”, se lee en el comunicado.

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En el mismo mensaje, los funcionarios resaltaron que la misoginia “no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política”. Así mismo, resaltaron que, si bien la libertad de expresión protege la crítica y la sátira, también existe el derecho de rechazar públicamente las expresiones discriminatorias.

En el mismo pronunciamiento, la cúpula del Ejecutivo advirtió que la legislación reconoce la gravedad de estas formas de violencia, particularmente contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.

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Por esta razón, pidieron a la Fiscalía examinar estas expresiones y determinar si configuran conductas sancionables y si procede activar los mecanismos legales correspondientes.

“Defendemos la libertad de prensa, la caricatura y el disenso político. Pero también defendemos el derecho de toda mujer a que su dignidad sea respetada, sin que su apariencia física o su condición de género sean utilizadas como herramientas de descalificación”, concluye el comunicado.