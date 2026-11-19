Justicia

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, rindió entrevista ante la Fiscalía General de la Nación en el marco de la indagación por los presuntos contratos irregulares que se habrían entregado a cambio de favores sexuales al expresidente expresidente Gustavo Petro.

Ríos, quien denunció públicamente este escándalo desde el Congreso de la República, se reunió con una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que adelanta las indagaciones por estos hechos.

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Al término de la diligencia que duró varias horas, el funcionario aseguró que entregó elementos probatorios sobre la presunta instrumentalización de mujeres que habrían sido vinculadas mediante contratos en la Presidencia de la República.

“Hoy estuvimos ante la Fiscalía General de la Nación, estuvimos en una entrevista en donde explicamos todo lo que lamentablemente ha pasado en la Presidencia de la República. Contamos y narramos todos los hechos y, obviamente, es menester por parte de la Fiscalía hacer la debida investigación”, señaló.

El director del Dapre también pidió que las investigaciones lleguen hasta el fondo y cuestionó lo que calificó como una contradicción entre el discurso de protección de los derechos de las mujeres y los hechos que están bajo investigación.

“Los colombianos esperamos de la Fiscalía que vaya hasta el fondo de estas investigaciones. Nosotros como colombianos queremos saber la verdad de todo lo que pasó con las presuntas mujeres que lamentablemente instrumentalizaron”, afirmó.

Ríos agregó que durante la entrevista entregó información que, según sostuvo, permitiría establecer la presunta vinculación de mujeres en la Presidencia bajo estas circunstancias.

“Lo que demostramos también en este proceso, o en esta entrevista mejor, era demostrarle a la Fiscalía o entregarle mejor a la Fiscalía los elementos probatorios en donde en la Presidencia de la República sí pertenecían mujeres que lamentablemente y presuntamente fueron instrumentalizadas por el expresidente Petro”, indicó.

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Finalmente, el funcionario solicitó que la Fiscalía extienda las investigaciones a otras entidades del Estado en las que, según sus declaraciones, también se habrían presentado situaciones similares.

“Nosotros tenemos ya esa información, la Fiscalía tiene esa información y, por supuesto, le pedimos a la Fiscalía General de la Nación que investigue las otras entidades en donde lamentablemente y presuntamente fueron instrumentalizadas estas mujeres”.