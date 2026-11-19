La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó adelantar una inspección disciplinaria contra el juez de Control de Garantías Ambulante de Medellín (Antioquia), quien compulsó copias para que se investigara al presidente Abelardo De La Espriella por su careo a Néider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, durante su captura.

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