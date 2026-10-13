Si uno evidencia delitos, debe entregar pruebas: Laura Sarabia sobre Angie Rodríguez y Eva Ferrer

Laura Sarabia, exfuncionaria del gobierno del expresidente Gustavo Petro, se pronunció en 6AM W sobre la información divulgada por Eva Ferrer y Angie Rodríguez acerca de presuntos actos de corrupción en los que presuntamente habrían incurrido varios servidores públicos del gobierno anterior.

Para Sarabia, una persona en calidad de funcionaria pública tiene la obligación legal de denunciar de inmediato ante la Fiscalía “si ve alguna irregularidad con otro funcionario, no dos años después o cuando se pelee con la persona”.

En cuanto a Verónica Alcocer, advirtió que, mientras estuvo al frente del Dapre, nunca vio ni supo de ninguna irregularidad relacionada con la ex primera dama: “Nunca me pidió revisar un contrato con alguna irregularidad. No vengo a defender a una persona, sino con la verdad”.

En cuanto a su regreso al gobierno, que según Ferrer se debió a un pacto con Alcocer, la exfuncionaria respondió: “Verónica Alcocer no tiene nada que ver con mi regreso, el que lo decidió fue el presidente de ese momento, Gustavo Petro”.

En cuanto a su presunta influencia en nombramientos, Sarabia se defendió diciendo: “Hay muchos que (eran) conocidos del presidente y de la primera dama, eso no quiere decir que sea una irregularidad”.

Por otro lado, sobre un presunto chantaje de Sarabia a Petro, denunciado por Angie Rodríguez, la exfuncionaria respondió: “Chantajear o extorsionar a cualquier persona es un delito en nuestro país. Si la entonces directora del Dapre conoció que yo supuestamente estaba chantajeando al entonces presidente Gustavo Petro, hubo omisión de su parte con una denuncia porque eso es un delito”.

Sarabia también fue crítica con estas declaraciones que Ferrer y Rodríguez han entregado a los medios de comunicación, advirtiendo que “es importante que dejemos de dar entrevistas y vayamos con pruebas ante las autoridades, porque son ellos los que deben determinar si hay algo ilícito en nuestras actuaciones”.

Además, la exfuncionaria se pronunció sobre el caso de Marelbys Meza, asegurando que no existen negociaciones de principio de oportunidad con la Fiscalía. También aclaró que existe un acuerdo de justicia restaurativa con la exniñera de su hijo.

¿Qué dijeron Eva Ferrer y Angie Rodríguez de Laura Sarabia?

Laura Sarabia, quien fue canciller, jefe de gabinete y directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), entre otros cargos que ocupó en el anterior gobierno, recientemente fue mencionada por Eva Ferrer, exasesora de la exprimera dama Verónica Alcocer.

En diálogo con revista Semana, afirmó que el segundo regreso de Sarabia al gobierno Petro se debió a un pacto con Alcocer, y la señaló de haber sido consciente de la red de corrupción y de las bolsas o cajas con dinero que ingresaban a la Casa de Nariño.

Entre tanto, Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), aseguró que Sarabia habría chantajeado a Gustavo Petro para obtener la Embajada en Reino Unido.

Además, Rodríguez afirmó que Sarabia presuntamente guardaba fotografías y videos del mandatario. También solicitó indagar su posible participación en determinaciones oficiales y casos de corrupción.

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