“No me voy a retractar”: ‘Matador’ tras críticas a sus publicaciones contra Paloma Valencia

El caricaturista y candidato al Senado por el Pacto Histórico, Julio César González, más conocido como ‘Matador’, reaccionó a las críticas que le han llovido por sus publicaciones sobre la apariencia física de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

En diálogo con Caracol Radio, ‘Matador’ dijo que no se retractará y apeló a su derecho a la libertad de expresión y a la crítica política.

“No me voy a retractar porque eso es lo que hace la caricatura, desdibujar el poder y explicarle de manera pedagógica a la gente lo que está pasando en el país”, dijo.

Y luego de que el Centro Democrático anunciara que iba a interponer una denuncia contra el candidato al Senado, ante el Consejo Nacional Electoral, por presunta violencia política, ‘Matador’ aseguró que esto “es improcedente”.

Además, negó que sus caricaturas ataquen a la candidata por el hecho de ser mujer.

“Mi rol como caricaturista es hacer caricaturas del poder, independientemente del género, sea hombre o mujer, y lo que tienen que entender es que la caricatura nace de un hecho político: una chica increpa a la candidata en un vuelo y le pregunta por qué se opuso al bono solidario de $230.000 para los ancianos más pobres y ella argumentó otras cosas, dijo que la cogieron fuera de base”, explicó.

Además, comentó que se acordó de una frase del fallecido periodista y humorista Jaime Garzón en la que decía que “los políticos no se dirigen al país, sino que se digieren al país”.

“Entonces mi crítica política es a eso, a la glotonería del poder porque ella niega $230.000 a los ancianos más pobres del país, pero se muestra en sus redes comiendo. Por eso la caricatura se titula ‘Dieta parlamentaria’”, agregó.