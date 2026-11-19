Deicy Jiménez ya entregó su celular ante la Fiscalía como prueba contra expresidente Petro

Justicia

Fuentes judiciales confirmaron que la defensa de Deicy Jiménez solicitó a la Fiscalía General de la Nación aplazar nuevamente la diligencia que estaba programada para este viernes 20 de noviembre.

Según se conoció, el motivo de la solicitud sería que la abogada Dina Luz Malo debe salir del país.

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Debido a esta situación, la declaración juramentada de Jiménez tendrá que ser reprogramada y posiblemente se llevaría a cabo en diciembre.

Entre tanto, este miércoles rindió entrevista ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos.

Al término de la diligencia que duró varias horas, el funcionario aseguró que entregó elementos probatorios sobre la presunta instrumentalización de mujeres que habrían sido vinculadas mediante contratos en la Presidencia de la República.

“Hoy estuvimos ante la Fiscalía General de la Nación, estuvimos en una entrevista en donde explicamos todo lo que lamentablemente ha pasado en la Presidencia de la República. Contamos y narramos todos los hechos y, obviamente, es menester por parte de la Fiscalía hacer la debida investigación”, señaló.

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El director del Dapre también pidió que las investigaciones lleguen hasta el fondo y cuestionó lo que calificó como una contradicción entre el discurso de protección de los derechos de las mujeres y los hechos que están bajo investigación.

“Los colombianos esperamos de la Fiscalía que vaya hasta el fondo de estas investigaciones. Nosotros como colombianos queremos saber la verdad de todo lo que pasó con las presuntas mujeres que lamentablemente instrumentalizaron”, afirmó.

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Ríos agregó que durante la entrevista entregó información que, según sostuvo, permitiría establecer la presunta vinculación de mujeres en la Presidencia bajo estas circunstancias.

“Lo que demostramos también en este proceso, o en esta entrevista mejor, era demostrarle a la Fiscalía o entregarle mejor a la Fiscalía los elementos probatorios en donde en la Presidencia de la República sí pertenecían mujeres que lamentablemente y presuntamente fueron instrumentalizadas por el expresidente Petro”, indicó.

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Por último, Ríos solicitó que la Fiscalía extienda las investigaciones a otras entidades del Estado en las que, según sus declaraciones, también se habrían presentado situaciones similares.

“Nosotros tenemos ya esa información, la Fiscalía tiene esa información y, por supuesto, le pedimos a la Fiscalía General de la Nación que investigue las otras entidades en donde lamentablemente y presuntamente fueron instrumentalizadas estas mujeres”.