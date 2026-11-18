Justicia

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, compareció ante un fiscal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York para hablar sobre las graves denuncias que hizo contra la exprimera dama Verónica Alcocer.

En el encuentro también estuvieron presentes agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, asistió Jhony Batalla, abogado defensor de la catalana.

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La reunión se dio en medio de las denuncias de Ferrer sobre presunto tráfico de drogas, armas y el supuesto traslado de 2.5 millones de dólares de Venezuela a Colombia, por parte de Verónica Alcocer, su examiga, quien fungió como primera dama de la Nación.

Es la segunda vez que Ferrer se reúne con autoridades estadounidenses en medio de la colaboración que está dando sobre los presuntos delitos que habría cometido Alcocer y su entorno cercano.

Según el abogado Batalla la reunión duró varias horas y en ella también participó el Departamento de Seguridad Nacional.

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