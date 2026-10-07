En tres subregiones antioqueñas se construirán vías por medio de contribución por valorización

Vía que se construirá por medio de valorización en Antioquia. Cortesía: Gobernación de Antioquia.

Medellín

La Asamblea de Antioquia aprobó el Proyecto de Ordenanza número 37 de 2026, por medio del cual se establecen los lineamientos para algunas obras de infraestructura que se requieren en el departamento y que son susceptibles de ser financiadas mediante contribución por valorización.

Este mecanismo pretende mejorar las condiciones de infraestructura vial que se requieren en tres subregiones antioqueñas y acelerar su construcción para el desarrollo de sus comunidades.

¿Qué vías se priorizaron?

Las obras de infraestructura que se priorizaron en esta ordenanza son El Canadá – El Carmen de Viboral, de 5,8 kilómetros, y La Unión – El Carmen de Viboral, de 18,8 kilómetros, en el Oriente de Antioquia.

Para la región del Suroeste se incluyó la vía que une al municipio de Jericó con el sector de Buenos Aires y La Bodega, con una extensión de 16,4 kilómetros.

En el Urabá se tiene prevista la construcción por valorización del corredor que unirá a Río Grande, Nueva Colonia, Embarcadero, Zungo y Casa Verde, con 35,53 kilómetros de extensión.

El secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Sebastián Castaño Gómez, explicó que de esta manera se pasa “de los estudios de prefactibilidad a los de factibilidad en tres de las subregiones del departamento. En total son 78 kilómetros de recorrido, con una inversión cercana a los 800 mil millones de pesos”.

No habrá cobro a los más necesitados

El funcionario aclaró que dentro del debate que se tuvo en la Asamblea de Antioquia, fue muy claro y contundente que los tratamientos especiales no se podrán desmontar.

Esos tratamientos especiales incluyen los estratos 1, 2 y 3 y todos los pequeños productores que estén por debajo de la unidad agrícola familiar.

También se incluyen a las mujeres cabezas de hogar y adultos mayores.

Están exentas del pago de la contribución por valorización las viviendas de interés social e interés prioritario, la población víctima del conflicto y la retornada inscritas en el Registro Único de Víctimas.

No tendrán que pagar valorización las personas vinculadas a procesos de restitución de tierras, la población ubicada en centros históricos, los talleres artesanales y la pequeña industria tradicional.

Tampoco se le generará cobro a edificaciones que tengan usos culturales y sociales, y a las instituciones de utilidad pública, como juntas de acción comunal, organismos de socorro, instituciones de salud, organizaciones veredales, establecimientos educativos y culturales o similares.

Para los predios con restricciones ambientales o problemas de acceso, las viviendas cuyos propietarios tuvieron que evacuar por el terremoto del 10 de agosto de 2026 y la población afectada por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, tampoco tendrán que realizar pago por valorización.

Estudios previos

Desde la Universidad Nacional de Colombia se hizo un estudio de accesibilidad para determinar los beneficios en movilidad y el alcance de estas obras de infraestructura para mejorar los tiempos de desplazamiento.

Por su parte, la Lonja de Propiedad Raíz adelantó el estudio de prefactibilidad de la valorización.

El alcalde de Carepa, Agapito Murillo Palacios, dijo que “las vías que hay ahora en la subregión de Urabá no son suficientes para la dinámica de transporte que va a haber en Puerto Antioquia. Estas vías resuelven el problema porque descongestionarían la logística portuaria. Por eso esta obra es la puerta al desarrollo, a la industrialización y a las oportunidades”.

¿Qué sigue?

La Administración Departamental deberá socializar el proyecto con las personas que se encuentran dentro de las zonas de citación y adelantar la elección de una Junta de Propietarios.