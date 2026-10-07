El Distrito de Medellín recibió 119 solicitudes de modificación al POT durante su revisión

Aprobación del plan de desarrollo en el Concejo de Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La Alcaldía de Medellín recibió un total de 119 solicitudes de modificación al Plan de Ordenamiento Territorial, que se analiza en el Concejo Distrital, tras 15 jornadas de socialización.

Uno de los principales temas que se ha analizado en esta revisión es la destinación de viviendas para renta corta o turismo, lo cual está impactando de manera directa los precios de los arrendamientos en algunos sectores de la ciudad, según las denuncias de las comunidades.

¿Cuántas solicitudes de modificación se aceptaron?

La Administración Distrital explicó que recibió 610 aportes de los concejales, de los cuales 553 requirieron respuesta, incluyendo 119 solicitudes de ajuste al proyecto.

Del total de las 119 solicitudes de modificación formuladas por los concejales, 42 de ellas serán acogidas, 42 parcialmente serán recibidas, 14 no se admitieron y 21 propuestas y solicitudes continúan en estudio.

Dentro de las propuestas de cambio hay modificaciones a la normatividad actual en temas específicos de vivienda, usos del suelo, movilidad, patrimonio y gestión del riesgo.

El Plan de Ordenamiento Territorial tiene observaciones que se recibieron durante las socializaciones para los cambios que requiere el Proyecto de Acuerdo 104 de 2026.

El concejal coordinador de ponentes, Andrés Felipe Tobón, destacó la receptividad de la Administración Distrital frente a las observaciones planteadas durante la revisión del POT.

Reto en el déficit de vivienda

Uno de los principales retos que hay para la ciudad es el déficit de nuevas viviendas y los instrumentos que se requieren para poder incentivar la construcción de aquellas que corresponden al interés social o VIS.

También se pide analizar el trabajo que debe tener el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, ISVIMED, como gestor y articulador de esa estrategia que requiere la ciudad.

Orden a la renta corta

Sobre la vivienda turística y el uso de algunas propiedades para la renta corta, el concejal Tobón dijo que su crecimiento está impactando el inventario habitacional y puede incidir en el valor del suelo.

Explicó que no solo es la habitabilidad, es también la tranquilidad de quienes residen en las zonas alrededor de ese tipo de viviendas.

Los concejales de Medellín insistieron en inquietudes frente a la regulación de actividades relacionadas con la explotación sexual y anunciaron su respaldo a las propuestas orientadas a prevenir la violencia contra las mujeres.

Desde el Concejo solicitaron al gobierno de Medellín que se tenga mayor precisión y trazabilidad sobre los compromisos de modificación, especialmente en temas como drenaje sostenible, gestión del riesgo y prestación de servicios públicos en zonas de difícil acceso.

¿Qué dice la administración distrital?

La directora de Planeación Distrital, Luz Ángela González, presentó el balance de las 15 sesiones de socialización del Proyecto de Acuerdo que modifica el Plan de Ordenamiento Territorial.

Destacó que “entre los temas con mayor número de aportes estuvieron el Sistema de Ocupación, con 204, el Sistema Público y Colectivo, con 139, y el Sistema Participativo e Institucional, con 102”.

La ciudadanía sumó 262 aportes durante las socializaciones, de los cuales 155 correspondieron a solicitudes de aclaración, 53 a solicitudes de ajuste y 64 a asuntos que no corresponden directamente al POT.

La comunidad insistió en temas de movilidad y transporte, programa de ejecución, servicios públicos, salud pública, gestión del riesgo, equipamientos, legalización y mejoramiento del hábitat, y ruido y rumba.