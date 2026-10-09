Denuncian que una adulta mayor fue abusada sexualmente en La Unión, Antioquia

La Unión- Antioquia

Una mujer de 83 años habría sido abusada sexualmente en el municipio de La Unión, en el oriente de Antioquia. La víctima, al parecer, fue transportada en un vehículo hacia una zona despoblada donde el conductor habría cometido el acceso carnal violento. Aunque este hecho ocurrió el pasado 26 de septiembre, apenas este 8 de octubre se conoció el hecho por un comunicado de la alcaldía en el que rechazaron el hecho violento.

Las autoridades manifestaron que el presunto agresor ya está identificado, pero logró huir. Además, que desde ese momento se está tratando de ubicar para que responda por el abuso sexual. La adulta mayor fue atendida en el hospital local, donde se activó el código fucsia y comenzó la investigación. La cual está bien adelantada por la información obtenida por cámaras de seguridad del municipio.

En un comunicado oficial, la alcaldía de La Unión manifestó que la información no había sido pública por respeto a la mujer y no revictimizarla, pero que desde el momento en el que ocurrieron los hechos han estado pendientes del caso y la víctima.

“La prudencia con la que se ha manejado la información responde a la responsabilidad que tenemos como institución de proteger la intimidad de la ciudadana involucrada, evitar su revictimización y no divulgar información que pueda afectar sus derechos o el desarrollo de las investigaciones. Consideramos que actuar con responsabilidad también significa saber cuándo informar, cómo hacerlo y qué información debe mantenerse bajo reserva”.