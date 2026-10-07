Investigan el homicidio de una mujer en Hispania, Antioquia

Hispania, Antioquia

Una mujer de 40 años fue asesinada con arma de fuego en el barrio El Hoyo, de la zona urbana de Hispania, Suroeste antioqueño.

La víctima fue identificada como Alejandra Marcela Zapata, quien, de acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, se encontraba al interior de su vivienda cuando fue atacada.

Tras conocerse el hecho, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio, determinar el móvil del ataque e identificar y ubicar a los responsables.

Otros casos

El asesinato de Alejandra Marcela Zapata se suma a los casos de mujeres víctimas de homicidio registrados durante 2026 en Antioquia.

Según cifras oficiales, las muertes violentas de mujeres en el departamento ya asciende a más de 90 en lo que va del año.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho violento o situación que pueda poner en riesgo la seguridad de las mujeres. Asimismo, recordaron que estos casos pueden ser reportados oportunamente a través de la línea de emergencias 123.