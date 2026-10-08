Capturan a 10 personas que se hacían pasar por policías e instalaban falsos puestos de control

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, desarticuló una organización criminal que se hacía pasar por policías e instalaba falsos puestos de control para interceptar vehículos de carga y robar las mercancías. La operación “Escudo Central” permitió la captura de 10 personas por orden judicial y estableció que la estructura habría participado en seis hechos de piratería terrestre durante 2025 y 2026, con una afectación económica aproximada de $1.386 millones.

Según la investigación, los integrantes de la organización utilizaban prendas similares a las de la Fuerza Pública, armas de fuego y elementos de comunicación para detener a los conductores. La estructura perfilaba principalmente vehículos que transportaban productos perecederos, entre ellos alimentos de origen animal y hortalizas.

Las diligencias de registro y allanamiento se adelantaron en Bogotá, Coello, Espinal, Guamo y Saldaña. En los procedimientos fueron incautados una pistola, dos radios de comunicación y siete dispositivos móviles.

Además, las autoridades lograron recuperar vehículos de carga, autopartes y mercancías relacionadas con los hechos investigados. Según la Policía, esta modalidad criminal afectaba directamente a transportadores, conductores y empresas de la cadena logística nacional.

La Dirección de Tránsito y Transporte señaló que continuará fortaleciendo las labores de prevención, control, inteligencia e investigación criminal para combatir este tipo de hechos y garantizar corredores viales seguros