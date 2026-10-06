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06 oct 2026 Actualizado 20:56

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Un soldado asesinó a un compañero en un batallón de Buriticá, Antioquia

El presunto agresor fue capturado mientras se adelanta la investigación por parte de las autoridades competentes.

Soldados Ejército

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Buriticá, Antioquia

Un soldado murió a manos de otro compañero en un presunto hecho de intolerancia en una base militar del municipio de Buriticá, en el Occidente de Antioquia. Los hechos son investigados por la autoridad competente.

Según la comunicación oficial de la Cuarta Brigada del Ejército, el hecho violento se reportó en el Batallón de Infantería N.º 32 General Pedro Justo Berrío. En este lugar, un soldado que presta el servicio militar accionó el arma de dotación contra el soldado profesional identificado como Luis Andrés Benítez Rodríguez, quien falleció en la guarnición militar del municipio de Buriticá.

En la comunicación oficial, el ejército manifestó: “Las circunstancias que rodearon este suceso son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, con el propósito de establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como las posibles responsabilidades a que haya lugar”.

Agrega el comando de la Brigada que el soldado presunto agresor fue capturado y la información correspondiente se puso a disposición de las autoridades competentes para que se adelante la investigación del hecho para esclarecer los hechos. De igual manera, el Ejército dispuso de un equipo interinstitucional para el acompañamiento a la familia de la víctima.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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