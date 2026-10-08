Una mujer fue asesinada en Apartadó; su expareja sería el responsable y se entregó a la Policía

Apartadó- Antioquia

Leidys Edith Montiel Tirado, de 28 años, fue atacada por un hombre en el municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Y aunque fue llevada a un centro médico, murió por la gravedad de las heridas.

El reporte del coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía Urabá, indica que la mujer fue atacada con arma cortopunzante, presuntamnete por su expareja sentimental, quien le propinó varias puñaladas en el corregimiento de El Reposo.

“Inmediatamente, pues, empieza a recopilar los hechos, informaciones, donde manifiestan unas personas que, al parecer, fue la expareja sentimental la que la agredió. En el municipio de San Juan se está entregando en las instalaciones de la estación de policía San Juan de Uraba con un abogado”, confirmó el oficial.

También manifestó que la víctima ya había denunciado episodios violentos del agresor, por lo que estaba en un proceso de visitas periódicas a su casa por parte de la policía púrpura.

De Leidys Edith Montiel Tirado, se sabe que era madre de dos hijos y trabajaba en el gremio bananero de la subregión.