En un año estará en operación la vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo y el Túnel del Toyo

Medellín, Antioquia

El Gobierno Nacional junto la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín anunciaron un nuevo cronograma para la terminación de la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo y el Túnel del Toyo. La meta es que el proyecto esté completamente habilitado entre septiembre y octubre de 2027.

El anuncio se hizo durante una visita a las obras en Cañasgordas, en la que la ministra de Transporte, Elsa Noguera, aseguró que: “Esta vez, con la unión del Gobierno Nacional, los gobiernos locales, contratistas e interventores, la meta es que en octubre del próximo año podamos tener circulación”.

El tramo 1 de la obra ya cuenta con el 100 % de la infraestructura civil terminada. Según el gobernador Andrés Julián, el contratista encargado de los equipos electromecánicos abrirá nuevos frentes de trabajo para que estos sistemas estén operativos durante el segundo semestre de 2027. Por su parte, el tramo 2 presenta un avance cercano al 80 % y las obras están a cargo de la Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín.

Una obra clave para la conexión con Urabá

La Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo tiene una longitud de 37,7 kilómetros y permitirá reducir los tiempos de conexión entre el Valle de Aburrá, el Occidente y Urabá antioqueño. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que faltaba la aceleración de los equipos electromecánicos y ese es el compromiso para que en octubre los carros puedan estar rodando por acá”. Mientras que el director del Invías, Juan Camilo Ostos, indicó que la entidad asumirá el seguimiento al cronograma de instalación de estos equipos.

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Entre los sistemas que deberán quedar instalados y operativos en el proyecto se encuentran: 22 subestaciones eléctricas, 40 kilómetros de fibra óptica, 390 dispositivos para comunicación, 18 kilómetros de tubería contra incendios, 182 hidrantes, 102 ventiladores, 358 cámaras de monitoreo, 310 equipos de señalización, 538 megáfonos y teléfonos de emergencia.

Los sistemas del Túnel del Toyo

El Túnel del Toyo, con una longitud de 9,7 kilómetros, contará con siete subestaciones eléctricas, 9,7 kilómetros de tubería contra incendios, 116 hidrantes y una estación de bombeo. Con el nuevo cronograma, las autoridades esperan que la totalidad del corredor pueda entrar en operación entre septiembre y octubre de 2027 y convertirse en una conexión estratégica entre Antioquia, el Valle de Aburrá y la región de Urabá.