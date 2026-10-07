Grupos ilegales han incrementado el despojo de muebles e inmuebles en el Nordeste de Antioquia

Nordeste- Antioquia

Caracol Radio recibió varias denuncias de que, en zona rural del Nordeste de Antioquia, principalmente en las ruralidades Segovia y Remedios, los grupos ilegales han incrementado el despojo de bienes muebles e inmuebles a la población. De manera directa no se citará a las víctimas por seguridad, pero en el territorio es un secreto a voces y cuyas situaciones ya han sido analizadas de manera interna por las diferentes autoridades

Las fuentes consultadas le han manifestado a Caracol Radio que alias “John Fiera”, comandante del frente 4, pero subordinado a alias “Calarcá” mediante el Bloque Magdalena Medio, estaría generando bastante zozobra en el territorio haciendo señalamientos a las comunidades. Esto estaría incrementando los homicidios selectivos y no solo ordenando estas conductas ilegales, sino también estaría despojando a las víctimas de sus viviendas, negocios, fincas y hasta ganado en la zona donde tiene injerencia ilegal.

Este medio de comunicación ha conocido que ni las organizaciones sociales del territorio se han salvado de estos despojos, pero que no se atreven a denunciar públicamente por temor a represalias. También han informado a Caracol Radio que el cabecilla del frente 4 estaría ordenando a otras personas cercanas a él tomar posesión de estos predios a la fuerza y a las víctimas les toca salir desplazadas o asumen las consecuencias, las cuales son perder la vida. Como ha ocurrido en varias ocasiones, aseveran las fuentes.

Los secuestros, las extorsiones y las amenazas

Las fuentes consultadas agregan que no solo las víctimas deben pagar con sus bienes muebles e inmuebles las exigencias del grupo ilegal frente 4; el secuestro también se ha incrementado en los últimos meses. Algunos comerciantes, integrantes de Juntas de Acción Comunal y la comunidad en general son acusados de colaborar con el grupo contrario, es decir, el Clan del Golfo. Ellos también son acusados de cometer supuestas conductas que son prohibidas por el grupo y cuya sanción es citarlos a una zona despoblada y allí secuestrarlos y amarrarlos durante varios días. En ese tiempo son presionados para entregar altas sumas de dinero. Algunos lo han hecho para salvar sus vidas y otros, que no cuentan con la suma es la comunidad la que valientemente acude en su auxilio y en varias ocasiones han logrado que sean liberados, pero antes golpeados y con la orden de que deben abandonar la zona y, si es comerciante o finquero, debe entregarles sus propiedades, aso sí, sin niungana acción legal como traspado. Así lo denuncian las fuentes que solicitan no ser citadas.

Cabe aclarar que, aunque esta práctica se ha intensificado en los últimos meses por parte de alias “John Fiera”, también se tienen denuncias privadas contra el Clan del Golfo. Es importante precisar que, pese a esta realidad, en ese territorio no hay denuncias oficiales por temor. Así lo ha confirmado la Gobernación de Antioquia, que, luego de ser consultada por Caracol Radio, ha manifestado que no tiene ningún caso reportado a la fecha.

¿Qué dicen los defensores de derechos humanos?

Caracol Radio conversó con Yesid Zapata, defensor de derechos humanos en Antioquia, para entender lo que representa esta nueva dinámica de presión que estaría aplicando el grupo ilegal en la ruralidad de Segovia y Remedios. Recalcó que esta se podría catalogar como una violación al derecho internacional humanitario de las comunidades que están padeciendo estos hechos violentos denunciados.

“Eso genera, evidentemente, una crisis individual, colectiva, en familias que tienen un sustento muy claro y específico de estos bienes. Y podría estar siendo una dinámica nueva usada con más intensidad en estos últimos días por parte de estos grupos armados para imponerse territorialmente y también generar miedo en otras personas o en otros comerciantes para que no se opongan a los intereses de los ilegales”.

Recalca que, pese a las múltiples alertas que hacen las organizaciones sociales con frecuencia, estas no están siendo atendidas y por ello ocurre que los ilegales se ensañan contra las comunidades.

“Y eso ocurre a cielo abierto, a pesar de las denuncias, a pesar de que han hecho las suficientes alertas para con estas comunidades, pero, lamentablemente, las autoridades no están atendiendo estas denuncias, y, además, hay poca confianza de las comunidades en una institucionalidad que sigue faltándoles todos los días”, recalcó el líder social.

Finalmente, pone como ejemplo la actual crisis humanitaria que afronta el corredor Remedios Segovia Santa Rosa del Sur, donde los ilegales no permiten el ingreso de combustible hace cerca de dos semanas, afectando todas las dinámicas sociales y económicas en esta población del sur de Bolívar, donde claman por un corredor humanitario.