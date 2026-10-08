Dos integrantes del Clan del Golfo murieron en combates con el Ejército en Yarumal

Yarumal- Antioquia

El ejército reportó que dio de baja a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Yarumal, en el Norte de Antioquia. Los muertos serían del círculo de seguridad de un cabecilla que hizo parte del frente 5 de las disidencias en Briceño y ahora pertenece a la subestructura Hernando Rozo Bertel.

El reporte de la Cuarta Brigada indica que el combate fue apoyado por la policía y la fiscalía, en el que murieron los dos presuntos ilegales de constreñimiento a la población civil, amenazas y cobros extorsivos en los municipios de Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Briceño, norte de Antioquia.

“Estos sujetos harían parte de la comisión de seguridad de alias Arboleda, quien inicialmente habría pertenecido al Gaor estructura 36, facción Calarcá, Y, posteriormente, siguiendo los pasos de alias Primo Gay, habría pasado a integrar las filas del Clan del Golfo. En el lugar fueron incautados un fusil, una pistola y munición de diferentes calibres”.

Recordemos que varias personas, entre ellas alias Macho Viejo y Arboleda, dejaron la guerrilla y se unieron a las tropas del Clan del Golfo en la alianza pactada el pasado 7 de agosto en zona rural de Briceño, como lo había informado en su momento Caracol Radio.