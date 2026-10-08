Persecución entre Medellín y Envigado termina con la captura de tres hombres por robo a viviendas

Medellín

Una acción conjunta entre las autoridades de Medellín y Envigado permitió la interceptación de un vehículo y la captura de tres hombres dedicados al hurto de residencias. Los sospechosos fueron detenidos tras cometer un atraco a una vivienda en Envigado, donde se logró la recuperación total de los bienes sustraídos e incautación de herramientas utilizadas para forzar inmuebles.

El operativo se activó mediante una alerta de red radial que facilitó el cierre de vías y la localización del automotor. Según el reporte oficial, los detenidos ya eran objeto de seguimiento por su presunta vinculación en un intento de hurto previo contra una propiedad ubicada en la comuna El Poblado.

Seguimiento y material probatorio incautado

Las autoridades confirmaron que durante el procedimiento de captura se incautó el vehículo utilizado para la huida, así como un kit de herramientas especializadas con las que forzaban los accesos a las propiedades. El material probatorio y los elementos recuperados fueron entregados como evidencia para fortalecer el proceso de judicialización.

El seguimiento que se les venía realizando a estos individuos se basó en grabaciones de cámaras de seguridad y análisis de inteligencia, los cuales permitieron identificar la placa del automotor tras un intento de robo registrado semanas atrás en el sector de El Poblado.

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Compromiso con la seguridad en los barrios

El secretario Manuel Villa Mejía envió un mensaje contundente a las bandas dedicadas al saqueo de viviendas, asegurando que la tranquilidad de los ciudadanos no es negociable y que las redes de vigilancia continuarán operando en todos los sectores.

Por su parte, la Policía Metropolitana hizo un llamado a los residentes del Valle de Aburrá para que continúen denunciando la presencia de vehículos o personas sospechosas en sus vecindarios, garantizando que la reacción oportuna permite cierres viales efectivos como el logrado en esta intervención.