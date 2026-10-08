Ejército escoltará expendio de combustible en veredas de Segovia ante el bloqueo del Clan del Golfo

Segovia- Antioquia

Las autoridades civiles, policiales y militares realizaron una reunión en la que analizaron el actual bloqueo al combustible que tiene el Clan del Golfo en zonas rurales de Segovia y Remedios en Antioquia y hacia Santa Rosa del Sur en el departamento de Bolívar.

Las autoridades acordaron algunas estrategias para disminuir el impacto negativo que ha generado en las dinámicas sociales y económicas en varias veredas de las tres poblaciones mencionadas. Según el reporte del Ejército Nacional, las tropas escoltarán y garantizarán la seguridad en las veredas Río Bagre y Cañaveral, donde las autoridades civiles gestionarán la instalación de un punto de distribución del combustible. Cabe recordar que hace cerca de 20 días el combustible no ingresa a la zona por presiones del Clan del Golfo, lo que ha generado que las comunidades realicen manifestaciones pacíficas para exigir el corredor humanitario que ya se está activando.

Fuentes de la zona han manifestado que en las veredas donde se gestionarán los acopios de distribución hace presencia el Clan del Golfo y que hasta allí ha llegado combustible a precios bastante elevados; incluso una pimpina de unos 20 litros se ha comercializado hasta en un millón de pesos.

Recalcan las fuentes a Caracol Radio que lo que necesitan es que se permita el ingreso de la gasolina a veredas como El Piñal, Rancho Quemado, El Carmen, Carrizal, Mosquito Do en Antioquia, además de Mina Nueva, Panamá Nueve, El Nueve y El Paraíso de Santa Rosa del Sur, que están más alejadas de los puntos de distribución que se implementarán y que es la única vía e acceso a Santa Rosa.

El próximo lunes se adelantará un consejo de seguridad en el que participará el gobernador de Antioquia, autoridades municipales, policiales y militares para tomar otras acciones de mayor impacto ante las situaciones violentas como ese bloqueo y otras acciones contra la población por parte de los grupos ilegales que están en la zona.