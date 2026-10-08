Cancillería prepara nombramiento de Juan Carlos Gossaín como embajador en Francia

Juan Carlos Gossaín Rognini, exgobernador de Bolívar y amigo personal del presidente Abelardo de la Espriella, se prepara para llegar a la Embajada de Colombia en Francia.

Caracol Radio conoció que Gossaín y el Ministerio de Relaciones Exteriores ya avanzan en los trámites legales para su nombramiento, esto con el fin de pedir el beneplácito del Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia y directamente del presidente Emmanuel Macron.

Lea también: Así reaccionó el Centro Democrático a mensaje de Rodrigo Londoño contra María Clara Posada

Gossaín es cercano al jefe de Estado desde hace varios años y, de hecho, ha sido su socio, pues aparece con un porcentaje de participación en Dominio de la Espriella SAS y, además, también tiene registros como cofundador de Fundación Becas Educativas Abelardo de la Espriella.

En 2022, el exgobernador (2012 – 2015) fue inhabilitado por 10 años por la Procuraduría, esto por “por permitir el pago de más de $16 mil millones a dos IPS por conceptos relacionados con atención de pacientes de hemofilia, sin que existiera relación contractual con ellas”. El caso fue conocido en medios como el “Cartel de la Hemofilia”.

No se pierda: Pedraza cuestiona a Paola Holguín por título inexistente: ¿Cuál es la necesidad de inflar su perfil?

Sin embargo, de acuerdo con el futuro diplomático, esa sanción fue revocada en segunda instancia, una decisión tomada en abril de 2024. Así las cosas, de acuerdo con su postura, no está habilitado para ocupar algún cargo público.

La Embajada de Colombia en Francia no cuenta con un embajador titular en propiedad desde la salida de Alfonso Prada, funcionario del gobierno de Gustavo Petro.