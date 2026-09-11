Estado de las vías en Antioquia: hay 13 frentes activos y se mantienen restricciones
La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia informó que para este fin de semana se mantienen activos 13 frentes de atención, con maquinaria y personal trabajando en diferentes emergencias viales.
Medellín, Antioquia
Aunque los corredores con mayor afluencia de vehículos se encuentran habilitados, las autoridades hacen un llamado a los viajeros a transitar con precaución, respetar las señales de tránsito y acatar las indicaciones de las autoridades y controladores viales.
Entre las principales novedades se encuentra el cierre total de la vía Concordia–Betulia, debido a una falla geológica activa. Para los vehículos livianos se recomiendan como rutas alternas los corredores Salgar–Concordia; Concordia–El Socorro–Betulia; La Usa–Caicedo–Urrao, y Urrao–Altamira–Cangrejo.
También se mantiene la restricción para vehículos con peso superior a 17 toneladas en el puente Iglesias. En este punto únicamente está permitido el tránsito de vehículos de las categorías I y II: automóviles, camperos, camionetas, algunos microbuses, buses, busetas y camiones de dos ejes.
Los equipos de la Secretaría de Infraestructura Física adelantan trabajos en diferentes puntos del departamento como en Concordia, Andes, Jardín, Sonadora, Guatapé y Granada. Entre los puntos críticos se encuentran Fredonia, Titiribí, Santa Bárbara, Marinilla, El Santuario, Campamento, Barbosa y algunas partes de Caucasia.
Cambios de movilidad para el domingo
Los viajeros que se movilicen entre Medellín y el Oriente antioqueño deberán tener en cuenta que el domingo 13 de septiembre el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, en sentido Rionegro–Medellín.
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Además, ese mismo domingo se realizará la ciclovía en Las Palmas. Por esta actividad, la circulación estará habilitada en un solo carril entre las 5:30 de la mañana y las 12:00 del mediodía, específicamente por el carril izquierdo de la calzada de ascenso.
Las autoridades invitan a los antioqueños y visitantes a planear sus desplazamientos, consultar las condiciones de las vías antes de viajar y disfrutar con responsabilidad de los diferentes destinos turísticos del departamento durante este fin de semana.