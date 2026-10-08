Murió Ana María Arango, actriz colombiana con más de 50 años de carrera

La actriz colombiana Ana María Arango falleció este jueves 8 de octubre, a los 76 años, tras más de cinco décadas dedicadas a la televisión, el cine y el teatro.

Su trayectoria dejó una huella en la historia de la actuación nacional, con personajes recordados por el público en producciones como Vuelo secreto, La casa de las dos palmas y Francisco el matemático.

Nacida en Bogotá en 1950, Arango construyó una carrera marcada por su versatilidad y su compromiso con las artes escénicas. Además de su formación como actriz, estudió antropología y amplió sus conocimientos teatrales en México y Francia, una preparación que acompañó su trabajo en distintos formatos y géneros.

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Desde su llegada a la televisión en la década de 1970, la actriz participó en producciones que hicieron parte de la pantalla de Colombia. Uno de los papeles más recordados fue en la comedia “Vuelo Secreto”, aunque también se destacó en historias de época y además como La casa de las dos palmas y La Pola.

Durante los últimos años, la actriz continuó vinculada a proyectos cinematográficos, incluso el más reciente llamado “Quiero que me mantengan” de 2024 y “Las mujeres de mi casa”, una producción de 2026.

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