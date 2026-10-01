Terminaron las obras del túnel falso del sector El Líbano y ya hay doble calzada hasta Titiribí

Medellín

La Concesionaria Vial del Pacífico, Covipacífico, terminó las obras desarrolladas en el sector El Líbano, municipio de Titiribí, en el suroeste del departamento de Antioquia.

Este tramo conecta los intercambiadores de Camilo C y Titiribí y contribuye a la integración del Valle de Aburrá con el suroeste antioqueño y regiones del suroccidente del país.

Desde la entidad explicaron que esta obra permitió atender las condiciones geotécnicas en ese punto estratégico de la vía sin haber interrumpido la conexión vial de la región, durante los 14 meses en los que se ejecutaron los trabajos.

Obra adicional

Esta obra es adicional a lo que se tenía planeado dentro de la concesión de esta vía que comunica a la zona metropolitana del Valle de Aburrá con el suroeste, el departamento del Chocó y el suroccidente colombiano.

La construcción respondió al comportamiento del terreno registrado en la zona durante 2025 y que requirió esta intervención en jurisdicción del municipio de Titiribí.

El túnel falso

La obra principal de esta intervención es el túnel falso de El Líbano, que es una estructura de concreto y acero que se construye para proteger a los usuarios de la vía de la caída de roca, avalanchas o derrumbes como el que sucedió en esta zona del suroeste antioqueño.

En los cerca de 50 metros de túnel falso, se hizo una galería que permite el flujo vehicular, donde un deslizamiento había afectado la infraestructura vial inicial.

Se mantuvo la operación de la vía.

Desde el año 2025, cuando comenzaron los trabajos, se mantuvo la operación de la vía mediante una conexión provisional, permitiendo la circulación de los vehículos mientras avanzaban los estudios técnicos y la ejecución sobre el terreno con la solución de este túnel.

Solución en cifras

La Concesionaria Vial del Pacífico, Covipacífico, indicó que el túnel falso tiene una longitud de 51 metros; allí se requirieron 4.421 toneladas de acero, 12.323 metros cúbicos de concreto, 400 anclajes, 15.412 metros lineales de perforación y otros elementos especializados asociados a la estabilización de la infraestructura.

Otra de las cifras que destaca la concesión es que para estas obras se requirió la participación de 1.054 colaboradores.

Mauricio Millán Drews, gerente general de Covipacífico, dijo: “Nuestro principal objetivo fue proteger a los usuarios y garantizar la movilidad durante todo el proceso constructivo, mientras implementábamos una solución técnica acorde con las condiciones identificadas en esta zona. Esta obra refleja la capacidad técnica, el compromiso y la responsabilidad con la que enfrentamos los desafíos propios de una infraestructura ubicada en un terreno con condiciones geotécnicas complejas y particulares”.

Sigue el mantenimiento.

La Concesionaria Vial del Pacífico, Covipacífico, indicó que seguirán las actividades de operación y mantenimiento del tramo que le corresponde a la concesión hasta el año 2042.

Esta entidad se encarga de la operación de esta vía que une a Ancón Sur con los sectores de Primavera, Camilo C, Bolombolo y diferentes localidades del suroeste antioqueño, y allí coordina la correcta prestación de servicios que se requieren para atender de manera oportuna cualquier incidente que se presente en la vía concesionada.