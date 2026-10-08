Iván Cepeda denuncia que Estatuto Antiterrorista daría facultades especiales al presidente

El libro de Iván Cepeda a la Comisión de la Verdad y la invitación a Uribe / Colprensa

El jefe de la oposición y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda (@IvanCepedaCast), cuestionó desde las redes sociales el Estatuto Antiterrorista que propone el presidente Abelardo de la Espriella y aseguró que el proyecto le otorgaría facultades especiales al jefe de Estado para intervenir en asuntos de carácter judicial.

Cepeda también advirtió que, en su interpretación, estas herramientas podrían convertirse en un mecanismo para perseguir o atacar a sectores de la oposición y a quienes cuestionen al Gobierno, debido a los alcances que tendría el proyecto sobre la inclusión de personas en determinadas listas y las medidas que podrían aplicarse en su contra.

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Según el senador, la iniciativa contempla que el presidente pueda regular un procedimiento judicial estatutario relacionado con la denominada aprehensión preventiva abreviada.

“Se conceden facultades extraordinarias al presidente para regular un procedimiento judicial estatutario, en particular la acción de aprehensión preventiva abreviada; es decir, que el presidente se arroga funciones judiciales prácticamente”, afirmó.

El congresista también cuestionó el mecanismo de inclusión de personas en listas nacionales e internacionales y advirtió que esta medida podría generar consecuencias patrimoniales, contractuales, financieras y reputacionales sin que previamente exista un proceso en el que los afectados puedan ejercer su defensa.

“Sin que las personas afectadas hayan sido oídas previamente, lo cual vulnera, por supuesto, la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso”, sostuvo.

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Otro de los reparos de Cepeda está relacionado con la posibilidad de que decisiones adoptadas por otros Estados tengan efectos dentro del territorio colombiano. A su juicio, esto afectaría la soberanía judicial y las garantías de contradicción y defensa.

“Atribuir efectos internos a decisiones adoptadas por Estados extranjeros conforme a sus propios procedimientos y estándares probatorios” representaría, según el senador, una vulneración de la soberanía judicial.

Cepeda también criticó el registro público que contempla el proyecto para las personas incluidas en las listas y aseguró que podría generar consecuencias similares a una condena sin que exista una decisión judicial.

“El registro público que se hará permitirá buscar a cualquier persona natural mediante su nombre y documento de identidad, el cual quedará inscrito en una lista de la infamia”, señaló.

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Finalmente, el jefe de la oposición hizo una advertencia sobre las consecuencias que, según su interpretación, podría tener el proyecto para quienes sean señalados bajo sus disposiciones.

“Dicha persona podría ser llevada sin ninguna advertencia incluso previa a una prisión y sometida a maltrato y tortura”, aseguró.

Las declaraciones de Cepeda se producen en medio del debate por el Estatuto Antiterrorista anunciado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella y sus posibles alcances frente a las competencias del Ejecutivo, las garantías judiciales y el ejercicio de la oposición.