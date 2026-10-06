Más del 93 % de los menores reportados como desaparecidos en Medellín son hallados con vida

Medellín

Entre enero de 2024 y septiembre de 2026, 1.498 personas con edad identificada fueron ingresadas a la Ruta Urgente de Búsqueda de Medellín. De este total, 538 casos corresponden a menores de 18 años (uno de cada tres reportes), de los cuales 504 fueron localizados con vida, ocho fallecieron y 26 continúan en proceso de rastreo.

En el grupo de menores, 124 casos fueron catalogados como ausencia voluntaria y en 367 no figura una modalidad definida. Las autoridades advierten que estas salidas iniciales pueden derivar en pérdida de contacto, retenciones o vulneraciones de derechos, por lo que reiteraron que la ausencia de un menor nunca debe normalizarse.

Población adolescente e impacto de los factores de entorno

El informe destaca que 474 de los menores reportados tenían entre 12 y 17 años, rango en el que se identifica un aumento de salidas voluntarias en periodos clave, como la entrega de informes académicos. Las causas suelen asociarse a violencia intrafamiliar y tensiones en el entorno escolar o hogar.

El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia, señaló que la administración distrital mantiene activos los protocolos de protección y acompañamiento familiar. Asimismo, el funcionario recordó que no es necesario esperar 72 horas para reportar y instó a usar la línea 123 de manera inmediata.

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Balance general de búsqueda y seguimiento a casos prioritarios

A nivel general, el balance de la Ruta registra 1.255 personas halladas con vida, 58 fallecidas y 170 que continúan activas en el sistema de búsqueda. Estas cifras consolidan el seguimiento institucional realizado a los reportes en la capital antioqueña durante los últimos tres años.

Finalmente, el Distrito priorizó 18 casos registrados bajo las modalidades de desaparición forzada o involuntaria. La medida busca reforzar las acciones de seguimiento, brindar acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias afectadas y orientar futuras iniciativas de memoria histórica.