¿Es mejor tener un CDT de $20 millones o varios de $2 millones? Rentabilidad a 4 meses

Tener $20 millones de pesos disponibles para invertir en un Certificado de Depósito a Término (CDT) puede llevar a una pregunta, ¿es mejor poner todo el dinero en un solo CDT o dividirlo en varias inversiones de $2 millones?

Aunque ambas alternativas permiten obtener rendimiento durante el plazo pactado, la rentabilidad final dependerá principalmente de la tasa que ofrezca cada entidad y de las condiciones del producto.

¿Qué es un CDT?

Un Certificado de Depósito a Término o CDT es un producto financiero de inversión segura, en donde los bancos destinan un porcentaje de rentabilidad por tiempo. En Colombia, existen bancos que le permiten establecer la cantidad de días o meses y otros que ya tienen plazos estipulados.

De igual forma, recuerde que existe una relación entre el porcentaje de la inversión y el tiempo. Pero, al momento de solicitar y aceptar el tiempo, no hay forma de retirar el dinero anticipadamente; por ello es crucial revisar el valor de inversión.

CDT Banco Pichincha

Banco Pichincha es el banco con mayor porcentaje de rentabilidad en Colombia. Sus condiciones varían dependiendo del plazo y de las características, las cuales están establecidas para este experimento de la siguiente forma:

Inversión de 2 millones a 120 días da un rendimiento por periodo después de retención en la fuente de $204.000 (Tener 10 CDTs de 2 millones, tendrá como ganancia $2.040.000)

da un rendimiento por periodo después de retención en la fuente de (Tener 10 CDTs de 2 millones, tendrá como ganancia $2.040.000) Inversión de 20 millones a 120 días da un rendimiento por periodo después de retención en la fuente de $2.040.000

CDT Bancolombia

Bancolombia no cuenta con una única tasa de rentabilidad, debido a que la entidad establece diferentes rendimientos según el monto y el plazo. Sin embargo, el rendimiento se puede ver de la siguiente forma:

Inversión de 2 millones a 121 días da un rendimiento por periodo después de retención en la fuente de $12.184 (Tener 10 CDTs de 2 millones, tendrá como ganancia $121.840).

da un rendimiento por periodo después de retención en la fuente de (Tener 10 CDTs de 2 millones, tendrá como ganancia $121.840). Inversión de 20 millones a 121 días da un rendimiento por periodo después de retención en la fuente de $125.034.

CDT Nu Bank

Nu ofrece CDT con diferentes tasas dependiendo del plazo elegido. Actualmente, la entidad mantiene el siguiente monto para los valores escogidos:

Inversión de 2 millones a 120 días da un rendimiento por periodo después de retención en la fuente de $58.744 (Tener 10 CDTs de 2 millones, tendrá como ganancia $587.440)

da un rendimiento por periodo después de retención en la fuente de $58.744 (Tener 10 CDTs de 2 millones, tendrá como ganancia $587.440) Inversión de 20 millones a 120 días da un rendimiento por periodo después de retención en la fuente de $587.443

CDT Davivienda

Davivienda también ofrece CDT con diferentes condiciones y tasas de interés. La información publicada por la entidad muestra que las tasas de los CDT pueden variar según el plazo y las condiciones del mercado. En el caso de este experimento:

Inversión de 2 millones a 121 días da un rendimiento por periodo después de retención en la fuente de $57.341 (Tener 10 CDTs de 2 millones, tendrá como ganancia $573.410)

da un rendimiento por periodo después de retención en la fuente de $57.341 (Tener 10 CDTs de 2 millones, tendrá como ganancia $573.410) Inversión de 20 millones a 121 días da un rendimiento por periodo después de retención en la fuente de $573.708.

¿Cómo funciona un CDT en Colombia?

Elegir el monto y el plazo: Se define cuánto dinero se va a invertir y el tiempo.

Se define cuánto dinero se va a invertir y el tiempo. Pacta la tasa de interés: La entidad financiera asigna una tasa fija o variable que indica el interés de la inversión, de igual forma, en la mayoría de los bancos, se puede elegir si se quiere ver la rentabilidad al finalizar el tiempo o en plazos otorgados por la entidad.

La entidad financiera asigna una tasa fija o variable que indica el interés de la inversión, de igual forma, en la mayoría de los bancos, se puede elegir si se quiere ver la rentabilidad al finalizar el tiempo o en plazos otorgados por la entidad. Bloqueo del dinero: El dinero permanece inmovilizado en la entidad durante el plazo acordado.

El dinero permanece inmovilizado en la entidad durante el plazo acordado. Ganancias: La entrega de las ganancias puede ser escogida por la persona dependiendo del banco en donde se haga la apertura del o los CDTs.

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