El Grupo Bolívar y Davivienda donarán $110.000 millones para recuperación del país tras terremoto

Abelardo de la Espriella anunció este jueves 20 de agosto que la ayuda tras el terremoto no cesa. Pues a través de su red social X, confirmó que el Grupo Bolívar y Davivienda destinarán $110.000 millones a las labores de recuperación del país.

El anuncio fue realizado luego de una conversación del presidente con Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar.

De acuerdo con el anuncio, los recursos estarán destinados a apoyar la reconstrucción de infraestructura y las labores de atención que se adelantan frente a los derrumbes ocasionados por el sismo.

Según el último reporte del mandatario, el sismo deja hasta el momento 4.437 personas heridas y 30.664 viviendas destruidas.

Solidaridad del sector empresarial

Cabe recordar que el anuncio se produjo un día después de que el presidente se reuniera con representantes de las principales aseguradoras del país para abordar las afectaciones ocasionadas por el terremoto y las garantías para los ciudadanos.

En ese encuentro, el mandatario hizo un llamado a mantener la tranquilidad y recordó a los afectados que tienen derecho a presentar sus reclamaciones ante las aseguradoras durante un periodo de hasta dos años hábiles.

“Mi profundo agradecimiento a Miguel Cortés y a todo el Grupo Bolívar por este extraordinario gesto de solidaridad y compromiso con Colombia. En los momentos más difíciles, nuestros empresarios han demostrado que están del lado del país y de quienes más lo necesitan”, declaró el presidente De La Espriella.

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