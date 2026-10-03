Jóvenes a la E: Abren convocatoria para estudiantes de Universidad Distrital de Bogotá; cómo aplicar

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología abrió la convocatoria de Jóvenes a la E Educación Superior Públicas 5 que busca brindar beneficios a los estudiantes y contribuir con la permanencia y culminación de su carrera.

Esta convocatoria está dirigida a 149 jóvenes matriculados en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que hayan iniciado sus estudios en el semestre 2026-2.

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Dentro de los jóvenes beneficiados, 119 son de nivel universitario y 30 de nivel tecnológico, según lo señalado por la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué recibirán los beneficiarios?

De este modo, resaltan que quienes queden seleccionados para esta etapa del programa, recibirán un apoyo económico de hasta un salario mínimo legal vigente por cada periodo académico cursado.

Además, contarán con acciones de bienestar y acompañamiento por parte de la Universidad como tutorías especiales, seguimiento y acompañamiento psicosocial, así como otros apoyos adicionales, de acuerdo con la propuesta de la institución.

Ante esto, la Alcaldía aclara que esto no generará endeudamiento para los jóvenes, sino que deberán realizar una pasantía social por el periodo académico cursado como parte de al retribución a la ciudad.

¿Quiénes pueden aplicar?

Todos aquellos estudiantes matriculados en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que residan en algunas de las localidades priorizadas, como lo son: Usme, Usaquén, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Los Mártires y Teusaquillo.

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Es de destacar que los beneficiarios serán seleccionados de acuerdo con los requisitos, condiciones y criterios de priorización establecidos por la convocatoria.