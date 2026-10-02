¿Cómo retirar el dinero que tengo de Ahorro Voluntario en el FNA?

Préstamos del Fondo Nacional del Ahorro a personas que ganan el salario mínimo | Getty Images/ FNA

El Fondo Nacional del Ahorro ofrece un ahorro voluntario como un plan mensual dirigido a independientes, trabajadores dependientes de ciertos segmentos y colombianos en el exterior.

Según menciona la entidad, se realiza un contrato con el FNA comprometiéndose a realizar depósitos por un valor y tiempo determinado, con el objetivo de alcanzar su meta de ahorro.

Esto, además de ahorrar, sirve como base para solicitar un crédito o un contrato de leasing habitacional.

De acuerdo con lo mencionado con el portal web del FNA, el tiempo del contrato es de 12 meses con condiciones. En cuanto al monto, este no podrá ser inferior al equivalente del ingreso promedio mensual declarado por el afiliado, y no podrá ser inferior a 1.2 SMMLV a la fecha de suscripción del contrato.

¿Quiénes pueden aplicar?

Todos los colombianos mayores de edad. Sin embargo la entidad detalla que si vive en el exterior, también se puede afiliar.

Estos son los requisitos:

Formulario Único de Afiliación completamente diligenciado.

Fotocopia legible de tu cédula de ciudadanía.

¿Cómo retirar el dinero que tiene de Ahorro Voluntario en el FNA?

El proceso de retiro del Ahorro Voluntario Contractual (AVC) es muy fácil, lo puede hacer de manera presencial en cualquiera de los puntos de atención, llevando la cédula original y la certificación bancaria.

Asimismo, lo puede realizar de manera virtual si el monto no supera los $2.700.000, ingresando a fondo en línea y app.

Principales beneficios del Ahorro Voluntario del FNA