Prosperidad Social amplió plazo para reclamar RENTA JOVEN ciclo 4: Consulte si es beneficiario 2026

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, Renta Joven es la evolución de Jóvenes en Acción y “nace para contribuir a la inclusión social y económica de la población joven en situación de pobreza y vulnerabilidad, mediante transferencias monetarias, e implementar estrategias que faciliten el acceso y la permanencia en la educación superior y la consolidación de trayectorias de vida desde la dignidad y la garantía de derechos”.

Desde el jueves 3 de septiembre, 1.557 participantes están habilitados para recibir sus transferencias del cuarto ciclo de Renta Joven en sus productos financieros.

Asimismo, desde el viernes 4 de septiembre, los 1.171 estudiantes que reciben estos recursos, pueden reclamar sus pagos.

Prosperidad Social amplió plazo para reclamar RENTA JOVEN ciclo 4

Aunque inicialmente este giro podía ser reclamado hasta el 11 de septiembre, Prosperidad Social informó que extendió el plazo para reclamar la transferencia correspondiente al ciclo 4.

De este modo, los beneficiarios tendrán hasta el lunes 14 de septiembre de 2026 para retirar el recurso en los puntos autorizados de SuRed y SuperGiros de sus municipios.

Esto, luego de señalar que aunque en el cronograma establecido previamente por la entidad, este ciclo estaba proyectado para finales de agosto, este tuvo que ser reprogramado “con el propósito de garantizar la debida expedición de la resolución de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), medida orientada a realizar los ajustes técnicos necesarios en la aplicación del nuevo instrumento de medición socioeconómica diseñado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el gobierno anterior”.

Renta Joven ciclo 4

La entidad anunció que la inversión será de 1.091 millones de pesos, para un total de 2.722 participantes del programa.

Para este ciclo todos los estudiantes de instituciones de educación superior (IES) serán beneficiados con los recursos por concepto de subsanación de matrícula del primer semestre de 2026; mientras los aprendices del SENA, los correspondientes a abril y mayo de 2026.

¿Cómo saber si es beneficiario de Renta Joven?

El ciudadano en saber si es beneficiario del subsidio ‘Renta Joven’, deberá ingresar a la página oficial de Prosperidad Social: https://prosperidadsocial.gov.co/ y en botón ‘Programas’, dar clic en ‘Renta Joven’. Luego, ver los diferentes listados publicados por la entidad, en los que es posible buscar por el número del documento del interesado.

Quienes aún no hayan realizado la actualización de sus datos bancarios, podrán hacerlo a través del Portal del Joven.

Si no tienen cuenta bancaria, podrán recibir el pago por giro, y pronto se anunciarán los operadores autorizados.

Cambios en Renta Joven

Desde el 3 de septiembre y hasta el 14 del mismo mes, la entidad habilitará el Portal del Joven para gestionar las siguientes novedades, que aplicarán desde el ciclo 5 de 2026: