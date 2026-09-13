¿Cuánto dinero necesita en un CDT para recibir dos salarios mínimos al mes en 2026?: Cálculo según %

Conseguir ingresos mensuales sin depender de un salario es una de los objetivos de muchas personas que buscan mover sus ahorros. Sin embargo, alcanzar una suma equivalente a dos salarios mínimos a través de un CDT requiere un capital importante.

Sin embargo, esto depende de la tasa de interés, ya que la diferencia de varios puntos porcentuales puede hacer que el capital necesario aumente en cientos de millones de pesos.

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¿Cuánto son dos salarios mínimos en Colombia en 2026?

Para este 2026, dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin incluir el auxilio de transporte, equivalen a $3.501.810 mensuales. En este orden de ideas, si una persona quisiera obtener esa cantidad durante los 12 meses, necesitaría generar más de $42 millones en rendimientos netos.

Esto no significa que deba retirar ese dinero de una cuenta de ahorros cada mes ya que la idea es buscar cuánto tendría que producir una inversión para alcanzar ese ingreso promedio.

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Retención en la fuente: así cambia la rentabilidad

Los intereses generados por los CDT están sujetos a retención en la fuente. Para los casos en los que se contempla un descuento del 4 %, significa que el inversionista recibiría el 96 % de los rendimientos producidos.

Por esa razón, el CDT tendría que generar una ganancia bruta superior a los $42 millones anuales para que el resultado neto alcance el equivalente a dos salarios mínimos mensuales.

La tasa de interés y el descuento tributario son elementos fundamentales para calcular cuánto dinero debe invertir una persona.

¿Cuánto dinero debe invertir en un CDT para ganar dos salarios mínimos?

Teniendo en cuenta que el interés es ganar dos salarios mínimos por mes basado en tasas de CDT reportadas en septiembre de 2026 por la plataforma comparativa Mejor CDT, las rentabilidades consideradas se encuentran entre el 8 % y el 12,9 % efectivo anual.

En el escenario de una tasa del 12,9 % efectivo anual, el capital necesario sería de aproximadamente $339.000.000 COP.

Con ese dinero invertido durante un año, los rendimientos permitirían alcanzar el equivalente neto a dos salarios mínimos mensuales, una vez descontada la retención contemplada en el cálculo.

¿Qué pasa si el CDT paga una tasa del 8 %?

Cuando la rentabilidad disminuye, el capital requerido aumenta. En este orden de ideas, con una tasa del 8 % efectivo anual, el dinero que tendría que invertir el ahorrador asciende a cerca de $547 millones.

La diferencia entre ambos escenarios supera los $200 millones, lo que quiere decir que una variación en la tasa de interés puede modificar sustancialmente el dinero necesario para alcanzar una misma meta de ingresos.

Por eso, comparar las condiciones de las entidades financieras es importante antes de comprometer los ahorros.

¿Qué debe revisar antes de invertir sus ahorros?

Además de la tasa de interés, es importante verificar las condiciones del CDT y el tiempo durante el cual el dinero permanecerá depositado.

Entre los aspectos que debe consultar están: