La costosa multa que deberá pagar si se pasa el semáforo en amarillo, según el Código de Tránsito

Comúnmente, los conductores que transitan por las vías del país tienden a subestimar las normas de tránsito en medio del afán.

Una de las infracciones más comunes de este tipo es no reducir la velocidad cuando la luz los semáforos cambia de verde a amarillo e, incluso, hay conductores más temerarios que aprietan el acelerador cuando ya está en rojo. Sin embargo, la luz amarilla significa que pronto habrá un cambio a luz verde o roja, por lo que es necesario estar alerta al cambio y actuar en consecuencia: ya sea frenando si va a pasar a rojo, o preparándose para acelerar si es a verde.

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A pesar de que se cree que ‘pasarse’ un semáforo en amarillo no es tan grave como hacerlo cuando está en rojo, esta infracción es catalogada como D04 y, en caso de ser detectada por las cámaras de fotomulta o los agentes de tránsito, sí acarrea una multa igual de grave.

Para las autoridades, acelerar el vehículo con la luz en amarillo implica un mayor riesgo de accidentes de tránsito que podría traer consecuencias fatales para los involucrados.

Según el Código Nacional de Tránsito, la infracción D4 es:

“No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito”.

Por ese motivo, para 2026, pasarse un semáforo en amarillo tiene como consecuencia el pago de una multa de 30 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, el equivalente $1.266.100 pesos. Además, en el caso de las motos, podrá ser conducido a patios y solo se podrá retirar hasta saldar la deuda.

Casos en los que es permitido que un policía lo pare

Según lo reglamentado, un policía puede parar a una persona en cualquier lugar y momento. Pero, debe tener en cuenta que la detención debe hacerse con el objetivo de ejercer acciones preventivas sin que haya lugar a infracciones como la identificación del vehículo y la identificación de la persona.

Igualmente, los policías podrán desplegar acciones correctivas, las cuales, dan lugar a la imposición de un comparendo.

Por otro lado, es importante recordar que los policías de Tránsito, que son los únicos que pueden realizar la detención, no pueden:

Incurrir en abuso de autoridad.

Extralimitarse en sus deberes o funciones públicas.

Solicitar dinero para dejar de hacer o retrasar sus obligaciones legales.

Documentos que le pueden pedir

Al ser autoridad de tránsito, le pueden solicitar a cualquier conductor los siguientes documentos:

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