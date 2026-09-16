El neobanco más grande de Europa, Revolut, recibe aval para operar en Colombia: ¿competencia a Nu?

La fintech más grande de Europa, con más de 80 millones de clientes, Revolut, recibió la licencia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, con lo que tiene luz verde para operar como banco en el país.

Revolut ingresa al mercado colombiano con ingresos de US$ 6.000 millones (un aumento del 46% interanual) y ganancias antes de impuestos de US$ 2.300 millones.

(Puede leer: Bancos y fintech rechazan aumentar el impuesto del ICA en Bogotá: subirían tasas de créditos)

Nik Storonsky, fundador y CEO de Revolut, comentó que “obtener esta licencia nos permite llevar nuestra tecnología de vanguardia y estabilidad financiera a un mercado dinámico, ofreciendo a los colombianos una plataforma transparente que devuelve el poder a sus manos”.

Por su parte, Diego Caicedo, CEO de Revolut Colombia, añadió que con esto están un paso más cerca de operar en Colombia.

“No vamos a lanzar solo un banco; estamos conectando a Colombia con la economía global, simplificando las remesas y el acceso a productos de nivel mundial en un solo lugar, respaldados por la infraestructura de una de las plataformas financieras más innovadoras del mundo. Esta licencia es un hito regulatorio importante y estamos entusiasmados de demostrar el valor de nuestra propuesta en el mercado colombiano”, explicó el directivo.

Inversión en Colombia

La compañía afirmó que tienen un compromiso con el país a largo plazo con una inversión estratégica adicional de aproximadamente COP 200.000 millones (US$ 62 millones / £ 46 millones). Esta nueva inversión se liberará gradualmente de acuerdo con las metas decrecimiento del negocio, con el fin de fortalecer la infraestructura bancaria digital local, escalar tecnología financiera de clase mundial y fomentar la competencia en el mercado.

(Además: ¿Cómo será la relación del nuevo Gobierno con los bancos?: presidente de Bancolombia responde)

Con este último compromiso, la inversión total de Revolut en el país alcanzaría los COP 400.000 millones (aproximadamente US$ 124 millones / £ 92 millones).