¿Usa Nequi? La app se separa en septiembre de Bancolombia y esto pasará con su plata

Colombia

Desde este 1 de septiembre de 2026, Nequi comenzará a operar oficialmente como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, una nueva empresa perteneciente al Grupo Cibest, antes conocido como Grupo Bancolombia. El cambio implica una nueva figura financiera para la plataforma, pero no modifica la experiencia de sus usuarios ni la manera en que utilizan la aplicación.

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¿Qué deben hacer los usuarios? Las recomendaciones

Quienes tienen Nequi podrán seguir utilizando la misma aplicación para enviar, recibir, pedir, recargar y sacar plata. También podrán continuar utilizando, sin costo, los cajeros y corresponsales de Bancolombia, además de acceder a los servicios de crédito. Los canales de atención tampoco tendrán cambios.

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La principal novedad está en la naturaleza de la empresa. Al convertirse en una Compañía de Financiamiento, Nequi será una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, autoridad encargada de supervisar este tipo de entidades. Además, el dinero de sus usuarios contará con el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín (fondo de Garantías de Instituciones Financieras de Colombia).

Para los usuarios, esto significa que no tienen que realizar ningún trámite ni cambiar la forma en que utilizan Nequi. La compañía señala que las comunicaciones sobre este proceso serán únicamente informativas y llegarán por sus canales oficiales.

Nequi también hizo un llamado a estar atentos a posibles intentos de fraude aprovechando el cambio. La compañía advierte que nunca solicitará información financiera o personal mediante terceros, llamadas o enlaces externos. Por eso, cualquier comunicación sospechosa debe verificarse directamente en la aplicación, el sitio web oficial o los canales de atención de la empresa.

La plataforma habilitó además un espacio con preguntas y respuestas para resolver dudas sobre el inicio de operaciones como Compañía de Financiamiento. Sus canales de atención habituales continuarán funcionando, incluida su línea y el botón de ‘Ayuda’ disponible en la aplicación.

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