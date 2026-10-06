Juez ordena a Contraloría reanudar concurso de méritos que suspendió con el argumento del terremoto

Un juez de Mocoa tumbó la resolución de la Contraloría General de la República que el pasado 17 de septiembre suspendió los términos del Concurso de Méritos que empezó en el año 2024 con el argumento de que tras el terremoto no se podía garantizar la igualdad de oportunidades para sus interesados.

La resolución de la Contraloría establecía que el proceso, que quedó paralizado justo en la etapa en la que la Universidad de Antioquia hace la evaluación de antecedentes y responde a reclamaciones, debía retomarse el 1 de enero de 2027, provocando que la publicación de resultados que iba a ser el 2 de diciembre, habría quedado aplazada hasta marzo o abril de 2027.

La acción de tutela que fue resuelta por el juez Mario Alberto Delgado da 48 horas a la Contraloría para que reanude el proceso de selección tras argumentar no solo que la Contraloría desconoció la posición de la Universidad de Antioquia, operadora del concurso que señaló que “que las etapas siguientes podían continuar por corresponder principalmente a actuaciones documentales, internas y regladas que no exigían actuación adicional de los aspirantes” y que además no le dio importancia a una advertencia de la misma Universidad: el aplazamiento tendría consecuencias económicas concretas, pues se estimó en $747.943.228 los mayores costos asociados a mantener durante aproximadamente 2,8 meses adicionales el personal, la infraestructura tecnológica, custodia y seguridad de relacionados con el concurso.

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Además, el juez valoró que la suspensión aprobada por la Contraloría excedió la justificación en el decreto ley al extenderse sobre actividades cuya ejecución no había sido demostrada como lesiva de los derechos de los aspirantes afectados o sobre participantes respecto de quienes tampoco se acreditó una relación material con la emergencia.

El aplazamiento fue celebrado por más de 3.000 funcionarios de la Contraloría General que llevan años ocupando cargos en provisionalidad y cuya permanencia en la Contraloría con elevados salarios podría prolongarse casi hasta finalizar el primer semestre de 2027.