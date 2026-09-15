Menor de 17 años murió luego de caer en un campo minado en la región del Catatumbo. Imagen de referencia. Foto: Colprensa-Sergio Acero. / Sergio Acero

Catatumbo

Los campos minados en la región la región del Catatumbo vuelven a cobrar la vida de otro joven. Un menor de 17 años murió tras pisar una mina antipersona sobre la vía que comunica con el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander.

De acuerdo con la información entregada por el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, Olguín Mayorga, el hecho se presentó en la vereda La Unión Vetas, zona rural de Tibú, donde perdió la vida Víctor Manuel Corzo.

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“Un joven de 17 años conocido como Víctor Manuel Corzo pierde la vida al pisar un campo minado”, señaló Mayorga durante una entrevista con Caracol Radio.

Mayorga aseguró que este joven se encontraba realizando trabajo de campo cuando piso el artefacto explosivo.

Para este líder social es preocupante los hechos que se vienen presentando en zona rural de Tibú, sobre todo en la vía que comunica con el municipio de El Tarra, donde ya varias personas se han visto afectadas por minas antipersonas.

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“Hay mucha preocupación en la comunidad porque todo este sector, al parecer, se encuentra minado por los diferentes actores armados en confrontación”, afirmó.

Otros jóvenes también han resultado afectados

Para Mayorga, la muerte de Víctor Manuel Corzo continúa encendiendo las alarmas, teniendo en cuenta que durante los últimos meses se han presentado varios casos por minas antipersona en zona rural de Tibú.

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“Días atrás precisamente en este mismo sector se habían presentado otros jóvenes que cayeron en estos mismos campos minados que vienen afectando a la población civil de la región del Catatumbo, especialmente del municipio de Tibú”, explicó Mayorga.

Situación que tiene en un alto riesgo a la población campesina, quienes son los primeros afectados al usar los caminos veredales para sus actividades agrícolas.

“Lo que podemos dimensionar es que todo ese sector se encuentra sembrado con minas antipersonas”, sostuvo.

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Mayorga también recordó que para inicio de este año 2026 se alertó por la instalación de minas antipersonas en cercanías a las escuelas rurales del Catatumbo, afectando a 19 establecimientos educativos.

Desde la Asociación Nacional de Víctimas le están pidiendo a las autoridades competentes realizar un barrido por la zona, para identificar los puntos de mayor riesgo por minas antipersona.