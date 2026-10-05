Cuatro presuntos integrantes de ‘Los Porras’ fueron capturados en Cúcuta y Villa del Rosario. Foto: Gaula.

Norte de Santander.

Cuatro presuntos integrantes de la banda delincuencial conocida como ‘Los Porras’ fueron capturados en flagrancia durante un operativo adelantado en Cúcuta y Villa del Rosario, Norte de Santander.

El procedimiento fue realizado por tropas del Gaula Militar Norte de Santander, en coordinación con unidades de la Sijín de la Policía Nacional.

Los capturados fueron identificados como alias El Armero, Deiber, El Flaco y Breiner, quienes, de acuerdo con las autoridades, serían integrantes de esta estructura, también conocida como ‘Familia P’ y ‘Los Boyacos’, con presunta injerencia delictiva en Cúcuta y Villa del Rosario.

Durante el operativo fueron incautados cinco revólveres, dos escopetas y 30 cartuchos, además de tres teléfonos celulares.

También fueron encontrados 300 gramos de clorhidrato de cocaína, 300 gramos de marihuana y dos grameras, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Los cuatro capturados deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

Las autoridades señalaron que este resultado busca afectar la capacidad operativa y las actividades ilícitas de esta estructura delincuencial en el área metropolitana de Cúcuta.