Deportistas con discapacidad podrían perder participación por presunto incumplimiento de aerolínea

Deportistas con discapacidad tienen embolatada su participación en evento por el no cambio de tiquetes / Foto Redes Sociales

Cúcuta

Veintidós deportistas con discapacidad de Norte de Santander podrían perder su participación en un torneo en Villavicencio luego que el terremoto del occidente del país modificara las fechas del evento, produjera un cambio en la fecha del torneo y en los tiquetes que al parecer la Aerolínea Avianca se niega a modificar.

Aníbal Diaz presidente de la Federación Colombiana de Discapacidad Fedesir dijo a Caracol Radio que “nosotros teníamos un viaje programado para el 16 de agosto para cumplir con el primer torneo de clasificatorios 2027, pero por calamidad pública como lo decreto el gobierno, el torneo cambio de fecha”.

“Avianca se esta negando a devolvernos o a reasignarnos nuevos tiquetes para poder viajar. Lo que esta generando que los deportistas no puedan asistir, además se esta causando un detrimento porque los recursos son de la Gobernación de Norte de Santander, existe una acción de tutela por el que Avianca no responde”dijo el denunciante Díaz.

Explicó que los juegos fueron programados del 21 al 28 de septiembre, pero a la fecha están a la deriva con sus tiquetes aéreos porque no se produjo el cambio.

En el Juzgado Cuarto Penal de Cúcuta fue instaurada una acción de tutela donde se hace la exposición de motivos y argumentos para reclamar que sea por vía judicial que se responda a este grupo de deportistas por parte de la compañía aérea y se cumpla con la ilusión que tienen quienes representarán a esta región en esa competencia.

Caracol Radio intentó comunicarse con la aerolínea Avianca pero no se obtuvo respuesta.