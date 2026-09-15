Piden libertad plena para colombianos que permanecen detenidos en Venezuela

Dirigentes políticos del Táchira piden la libertad de colombianos detenidos en cárceles de Venezuela. / Foto: Cortesía.

Frontera

En zona de frontera continúan las voces por la libertad de los colombianos que siguen detenidos en cárceles de Venezuela. Juan Carlos Urbina, exconcejal de San Antonio del Táchira y quien también estuvo privado de la libertad por temas políticos, hizo un llamado a los gobiernos de ambos países, para que se avance en la liberación de estas personas.

Urbina recordó que la gran mayoría de estas personas que hoy se encuentran privadas de la libertad, fueron detenidos de manera arbitraria por autoridades del vecino país, antes, durante o después de la jornada electoral del año 2024.

Más información Capturan a presunto autor intelectual del homicidio de la lideresa ambiental Diana Rodríguez

“Queremos seguir levantando la voz para que esto se haga lo más pronto posible”, manifestó Urbina al referirse a las liberaciones de estas personas, que continúan bajo custodia de las autoridades venezolanas.

Piden una libertad sin condiciones

De acuerdo con su experiencia personal, Urbina recuerda que la gran mayoría de personas que estuvieron en cárceles venezolanas y hoy están libres, deben presentarse periódicamente ante las autoridades de ese país.

Más información Defensoría alerta por graves barreras en atención de usuarios de Coosalud en Norte de Santander

“No estamos pidiendo que sean libertades a medias, sino una libertad plena”, afirmó Urbina, quien cuestionó que algunos de los ciudadanos liberados tengan que acudir a los tribunales cada cinco u ocho días.

Lo anterior, de acuerdo con su relato, representa una carga económica y emocional, tanto para la persona como para sus familias, al mantenerse abiertos los procesos judiciales que, según él, deberían quedar completamente cerrados.