Capturan a presunto autor intelectual del homicidio de la lideresa ambiental Diana Rodríguez

Cúcuta

En medio de las investigaciones que adelantan las autoridades para esclarecer el homicidio de la lideresa ambiental Diana Rodríguez, asesinada en abril de 2023 en zona rural de San Cayetano, Norte de Santander, las autoridades capturaron en la ciudad de Cúcuta al señalado como presunto autor intelectual del crimen.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el autor intelectual de este homicidio, para la época de los hechos, se desempeñaba como administrador de una empresa coquizadora ubicada en la región.

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La principal hipótesis que rodea el crimen estaría relacionada con una denuncia presentada por Diana Rodríguez contra la empresa. Según la información suministrada por la líder ambiental, a raíz de esa denuncia se habría ordenado la suspensión de la construcción de un proyecto relacionado con la compañía, situación que presuntamente habría generado un conflicto con la lideresa ambiental.

Habría pagado un millón de pesos y una motocicleta

La investigación adelantada por parte de las autoridades dejó en evidencia que el capturado, presuntamente contrató a Víctor Eligio del Toro Charriz para que ejecutara el crimen.

Del Toro Charriz habría recibido un pago de un millón de pesos y una motocicleta Pulsar 125 de color blanco.

El pasado mes de mayo, Del Toro Charriz fue capturado en el departamento de Magdalena.

Así ocurrió el asesinato de Diana Rodríguez

La mujer de 32 años fue asesinada en el mes de abril del año 2023, cuando “se desplazaba del sector de Urimaco hacia la vereda La Florida, sector rural del municipio de San Cayetano“, según lo informó en su momento el coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta para ese año.

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Indepaz aseguró que “esta lideresa, según información de medios locales, fue asesinada a golpes cuando se desplazaba hacia su vivienda”.

El cuerpo de la mujer fue encontrado por su familia, muy cerca a la motocicleta en la que se movilizaba.