Taxistas rechazan agresión a mujer dentro de un vehículo en Cúcuta

Cúcuta.

El gremio de taxistas de Cúcuta rechazó la agresión contra una mujer que quedó registrada en una cámara de vigilancia y cuyo video circuló durante el fin de semana en redes sociales.

En las imágenes se observa a quien sería el conductor de un taxi golpeando a la mujer, mientras se encuentran en el costado del pasajero del vehículo.

El hecho, que estaría relacionado con un conflicto de pareja, ya es materia de investigación por parte de las autoridades.

Juan Carlos Bastos, líder del gremio de taxistas en la ciudad, aseguró a Caracol Radio que, aunque se trata de un asunto familiar, rechazan que este tipo de hechos ocurran dentro de un vehículo de servicio público.

“Desde el gremio de taxistas rechazamos este acto. Sabemos que nosotros no somos nadie para meternos en los problemas familiares, pero este acto fue cometido dentro de un vehículo tipo taxi y nosotros repugnamos totalmente el hecho violento que se presentó a esta mujer por parte del esposo”.

Bastos explicó además que, hasta el momento, el gremio no ha podido establecer quién conducía el vehículo registrado en el video, debido a que el hombre que aparece allí no tendría la tarjeta de control visible.

La situación también generó señalamientos en redes sociales contra otro conductor, cuya fotografía comenzó a circular como si se tratara del presunto responsable.

Sin embargo, de acuerdo con el líder del gremio, esa persona no estaría relacionada con la agresión.

Bastos explicó que la fotografía habría sido obtenida de un registro del Área Metropolitana en el que aparecía un conductor cuya tarjeta de control ya estaba vencida, debido a que había dejado de manejar ese vehículo y posteriormente pasó a otro.

Ante este caso, el representante de los taxistas hizo un llamado a sus compañeros para evitar que los conflictos personales terminen trasladándose al entorno laboral.

“Los problemas de la casa se dejan en la casa y los del trabajo son del trabajo. No podemos mezclar las dos cosas”.

Y fue enfático al rechazar cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

“Usted no puede tocar a una mujer, es un delito muy grande y una mujer no se toca”.

Finalmente, recomendó a los conductores que atraviesen dificultades con sus parejas buscar alternativas mediante el diálogo y evitar que las diferencias terminen en agresiones.