Propuesta de sustituir arroz por marañón genera críticas en el Congreso y de Petro

En el Huila, se siembran, unas 47.000 hectáreas destinadas a este cultivo por semestre. Foto Relacionada.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, generó reacciones políticas tras recomendar a productores de La Guajira y el Cesar evaluar cultivos más rentables y con menor demanda de agua ante fenómenos climáticos como El Niño. Entre las alternativas mencionadas por el funcionario estuvo el marañón para zonas donde actualmente se cultiva arroz.

En diálogo con Caracol Radio, congresistas de las Comisiones Quintas, en su mayoría, manifestaron su desacuerdo con la posibilidad de sustituir cultivos de arroz por marañón y pidieron al Gobierno plantear alternativas para enfrentar la crisis del sector.

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El presidente de la Comisión Quinta de la Cámara, Julio Roberto Salazar, del Partido Conservador, advirtió que modificar la vocación agrícola de una región requiere medidas de largo plazo, especialmente cuando se trata de un producto de la canasta familiar.

“La solución no es decirle al productor que abandone un cultivo tradicional y estratégico para la seguridad alimentaria, sino también ofrecer herramientas reales”.

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El congresista señaló que los arroceros enfrentan altos costos de los insumos y dificultades por la inestabilidad de los precios. Por eso, planteó fortalecer el acceso a fertilizantes, tecnificación, crédito y vías terciarias.

A su turno, el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, cuestionó la propuesta y advirtió sobre las condiciones que requiere la producción de marañón, cuyo periodo de maduración puede tardar entre cinco y siete años.

“Dejar de sembrar arroz por sembrar marañón sería una locura cuando es más fácil que él proponga eso en los lugares donde no hay siembra de arroz”.

Ocampo sostuvo que este tipo de cultivos podrían impulsarse en zonas con tierras fértiles actualmente subutilizadas, como Arauca y Guaviare.

La propuesta también fue cuestionada por el expresidente Gustavo Petro, quien, a través de sus redes sociales, defendió el fortalecimiento de la producción nacional de cereales.

“Hay que producir más alimentos cerealeros y no disminuirlos”.

Petro aseguró que el marañón puede convertirse en una alternativa productiva, pero consideró que no debería utilizarse para sustituir las zonas arroceras.

“La producción de marañón es clave pero no como sustitución de las zonas arroceras”.

El expresidente planteó que este cultivo podría desarrollarse en áreas de baja productividad ganadera, en procesos de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca y en zonas de la altillanura colombiana.

De esta manera, la propuesta del Ministerio de Agricultura abrió una discusión política sobre el futuro de la producción de arroz, la seguridad alimentaria y la reconversión productiva de algunas regiones del país.